Μπάιντεν – Ερντογάν Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο τραπέζι και τα F-16

Ξεκίνησε λίγο πριν από τις 19:00 η συνάντηση Μπάιντεν-Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ενώ ολοκληρώθηκε μια ώρα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για την «εξαιρετική δουλειά» που έκανε για τη βοήθεια στην Ουκρανία όσο και για τη στάση του, τελικά, για τη Σουηδία και τη Φινλανδία σε σχέση με την υποψηφιότητά τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν απάντησε: «Κι εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας μετά από τόσο καιρό. Και σε αυτή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ημερήσια διάταξη είναι πολύ σημαντική και οι αυριανές δραστηριότητες θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε στη χώρα μας με αποτελέσματα και ικανοποίηση. “Πιστεύουμε ότι πρωτοπορήσατε και ότι ο ρόλος που παίξατε ηταν κρίσιμος για το μέλλον της συμμαχίας.

