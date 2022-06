Μητσοτάκης – Αρμένιος ΥΠΕΞ: Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ararat Mirzoyan, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το παραδοσιακά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, με βάση τους μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, και συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας χαιρέτισε την άριστη συνεργασία με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάρης Βλαχάκης.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα πραγματοποίησε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι σχέσεις φιλίας Ελλάδας και Αρμενίας και οι ισχυροί ιστορικοί δεσμοί, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας- Αρμενίας, περιλαμβανομένων των τριμερών σχημάτων συνεργασίας για θέματα διασποράς (Ελλάδα-Αρμενία-Κύπρου), οι εξελίξεις στον Καύκασο, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος. Μετά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο υπουργείων για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπέγραψα με τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας, A.Mirzoyan, Μνημόνιο Κατανόησης Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷&🇦🇲 για συνεργασία σε 🇪🇺 θέματα -Ι signed with #Armenia FM @AraratMirzoyan #MoU between @GreeceMFA & @MFAofArmenia on cooperation on #EU related matters. pic.twitter.com/6w0oGkDP12

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 27, 2022