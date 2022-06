Κατάρρευση εξέδρας Κολομβία: Πανικός σε αρένα ταυρομαχίας

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση εξέδρας κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην κεντρική Κολομβία, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ. Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν την ξύλινη εξέδρα γεμάτη με θεατές να καταρρέει σε στάδιο του δήμου Ελ Εσπιναλ νωρίτερα σήμερα Κυριακή. Ο κόσμος φαίνεται να τρέχει πανικόβλητος μακριά. Όπως μεταδίδει το BBC, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι μεγαλύτερος.

«Προς το παρόν, υπάρχουν τέσσερις νεκροί. Δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Χοσέ Ρικάρντο Ορόσκο, κυβερνήτης της επαρχία Τολίμα. «Περί τους 30 είναι σοβαρά τραυματισμένοι (…) ο απολογισμός είναι προσωρινός, διότι ακόμα μεταφέρουν τους τραυματίες», πρόσθεσε ο κυβερνήτης. Τα βίντεο που αναρτώνται από χρήστες του twitter στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ, καθώς έχει αποτυπωθεί καρέ-καρέ η κατάρρευση της εξέδρας.

NEW – Multiple dead, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia.@disclosetv pic.twitter.com/ejNz2uZwSX

— 🇺🇸 𝒦𝓇𝒾𝓈 💋 (@SazzyCowgirl1) June 26, 2022