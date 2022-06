Αμβλώσεις ΗΠΑ: Το συγκλονιστικό μήνυμα της Αλεξάντρια Κορτέζ

Η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ μίλησε για τον βιασμό που υπέστη σε νεαρή ηλικία, σε συγκέντρωση υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση και τόνισε πόσο ευγνώμων ήταν που τότε είχε την επιλογή για τερματισμό της κύησης, αν αυτό χρειαζόταν. «Όταν ήμουν περίπου 22-23 ετών, με βίασαν ενώ ζούσα εδώ, στη Νέα Υόρκη», είπε η βουλευτής στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Ήμουν εντελώς μόνη. Μάλιστα, ένιωθα τόσο μόνη, που χρειάστηκε να κάνω τεστ εγκυμοσύνης σε δημόσια τουαλέτα, στο κέντρο του Μανχάταν», περιέγραψε. «Ενώ περίμενα το αποτέλεσμα, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν δόξα τω Θεώ που, τουλάχιστον, έχω επιλογή. Δόξα τω Θεώ που μπορούσα, τουλάχιστον, να έχω την ελευθερία να επιλέξω τη μοίρα μου», συνέχισε, αναφερόμενη στο δικαίωμα στην άμβλωση.

«Δεν ήξερα τότε, καθώς περίμενα, ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία και αυτό μας αφορά όλους. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι ένα ζήτημα για όλους μας», υπογράμμισε. Η ανατροπή, από το Ανώτατο Δικαστήριο, της απόφασης με την οποία είχε γίνει συνταγματικό δικαίωμα η άμβλωση στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο και κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα. «Πρέπει από αυτή τη στιγμή να είμαστε ανένδοτοι, προκειμένου να αποκατασταθούν και να είναι εγγυημένα όλα τα δικαιώματά μας εδώ, στις ΗΠΑ», τόνισε η Οκάσιο- Κορτέζ μιλώντας στη συγκέντρωση.

AOC just arrived at the Union Square event where women are sharing their abortion stories. She just told the crowd how when she was raped in her early 20s, she was grateful to know that, had she become pregnant, abortion care was readily available. pic.twitter.com/wBUIDB5gcC

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) June 25, 2022