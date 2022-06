Ανίτα Αλβάρεζ λιποθυμία: Η προπονήτρια – ηρωίδα μιλά για την τρομακτική εμπειρία της

Η Άντρεα Φουέντες «άνοιξε» την καρδιά της για τη διάσωση της κολυμβήτριάς της, Ανίτα Άλβαρες. Οι εικόνες της Ισπανίδας προπονήτριας καλλιτεχνικής κολύμβησης των ΗΠΑ, να βουτάει στην πισίνα και να βγάζει από τον πάτο την αθλήτριά της, η οποία είχε λιποθυμήσει στον τελικό του ελεύθερου σόλο, είναι σίγουρα ήδη από τις πιο εντυπωσιακές στον αθλητισμό φέτος. «Ήταν ένα… τρενάκι συναισθημάτων και αποφάσεων. Η αλήθεια είναι ότι έχω ζήσει τις πιο έντονες μέρες της ζωής μου και, κοίτα, έχω συνηθίσει την πίεση και τα μεγάλα συναισθήματα, αλλά αυτό ήταν κάτι σαν άθροισμα. Θα θυμάμαι αυτές τις μέρες σε όλη μου τη ζωή» είπε η -τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης- Φουέντες, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Marca».

«Ξέρω πολλά γι’ αυτό το άθλημα και ήξερα ότι θα έφτανα πιο γρήγορα. Δεν το σκέφτηκα δύο φορές. Αν είμαι καλή σε κάτι, αυτό είναι το κολύμπι. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε και αντέδρασα γιατί ξέρω την Ανίτα. Έφτασα 10 ή 15 δευτερόλεπτα πριν από τον ναυαγοσώστη. Δεν ξέρω αν θα είχε αλλάξει κάτι τόσο πολύ, αλλά, όσο είμαι στην πισίνα, είναι ασφαλείς. Αστειεύομαι… Δύο μέρες αργότερα όλοι οι ναυαγοσώστες έκαναν εξάσκηση. Το πήραν πολύ σοβαρά. Μερικές φορές πιστεύεται ότι, αφού είναι κολυμβητές κορυφαίου επιπέδου, δεν πρόκειται να πνιγούν. Πήραμε ένα μάθημα» συμπλήρωσε.

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.

