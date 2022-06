Social media και έγκλημα: Έφηβοι σχεδίασαν τη δολοφονία 13χρονου

Μόνο μετά τη δολοφονία του Olly Stephens, σε ένα χωράφι έξω από το σπίτι του στο Ρέντινγκ, η μητέρα και ο πατέρας του συνειδητοποίησαν τον βίαιο κόσμο στον οποίο είχε εκτεθεί ο γιος τους μέσω του τηλεφώνου του. Η δημοσιογράφος Marianna Spring ερευνά για το BBC Panorama, το ρόλο που έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο θάνατό του και αποκαλύπτει πώς οι λογαριασμοί ενός 13χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συνιστούν βίαια βίντεο και μαχαίρια προς πώληση. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Amanda και ο Stuart Stephens παρακολουθούσαν τον γιο τους από διαφορετικά παράθυρα καθώς έφευγε από το σπίτι, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι θα ήταν η τελευταία φορά. Ο Olly περιπλανήθηκε σε ένα χωράφι, το Bugs Bottom, απέναντι από το σπίτι τους με το τηλέφωνό του στο χέρι.

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, είχε δολοφονηθεί. Το τηλέφωνο που κρατούσε θα έδινε απαντήσεις για το τι είχε συμβεί. Ο Olly μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από δύο έφηβα αγόρια σε ένα χωράφι πίσω από το σπίτι του, αφού στρατολόγησαν ένα κορίτσι στο διαδίκτυο για να τον παρασύρουν εκεί. Η όλη επίθεση είχε σχεδιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε προκληθεί από μια διαφωνία σε μια ομάδα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι γονείς του σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν τον σκοτεινό κόσμο της βίας και του μίσους στον οποίο ο γιος τους και οι φίλοι του κατοικούσαν μέσω των τηλεφώνων τους.

BREAKING: Thames Valley Police say a girl aged 13, and two boys aged 13 & 14, all from #Reading, have been charged with the murder of 13-year-old Olly Stephens (pictured).

Olly was stabbed to death in a field in #EmmerGreen, Reading, on the afternoon of Sunday 3 January.

1/2 pic.twitter.com/ucEUUahgjQ

— London 999 (@999London) January 7, 2021