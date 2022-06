Φιλ Φόντεν Κέρκυρα: Έντονος καβγάς με τη σύντροφό του

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν όσο απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου με τις εξαιρετικές του επιδόσεις εντός γηπέδου με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, άλλο τόσο πρωταγωνιστεί στα βρετανικά ταμπλόιντς για καβγάδες, απιστίες και μεθύσια. Αυτή τη φορά, εθεάθη να μαλώνει με τη σύντροφό του σε πολυτελές beach club σε παραλία της Κέρκυρας. Τον καβγά μεταξύ του Άγγλου σταρ και της κοπέλας του κατέγραψαν σε βίντεο σοκαρισμένοι παραθεριστές και μάρτυρες. Η κοπέλα του Φόντεν, Ρεμπέκα Κουκ ακούστηκε να φωνάζει: «Νομίζεις ότι είμαι ηλ**α;» πριν φύγουν από το θέρετρο. Καθώς ο καυγάς συνεχιζόταν, η Ρεμπέκα είπε: «Δεν μπορούμε να σε πάμε πουθενά, αυτό συμβαίνει πάντα».

Man City Phil Foden had to leave a posh beach club following a bust-up with his girlfriend after she looked at his phone.

Rebecca Cooke yelled: “Do you think I’m a d*** head? We can’t take you anywhere, this always happens'

She was in his face and Foden didn’t respond. pic.twitter.com/R353YQkxHU

