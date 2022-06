Επίθεση σε γκέι κλαμπ: Νεκροί και τραυματίες στο Οσλο

Δύο άνθρωποι πέθαναν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK και άλλα μέσα ενημέρωσης της Νορβηγίας μετέδωσαν ότι η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στη «London Pub», ένα νυχτερινό κέντρο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Όσλο. Ο δημοσιογράφος του NRK, Όλαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ήμουν έξω από το “London Pub” όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού. Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

#Breaking Several shots were fired outside the London pub in central Oslo. At least two people have been shot and killed. „I saw a man come to the place with a bag, he picked up a weapon and started firing“ said a witness. #oslo #skyting #massshooting #osloshooting #BreakingNews pic.twitter.com/jXgCfqkxDD

