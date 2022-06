Αλέξης Πατέλης για δημοσιεύματα: Το ξέσπασμα για τις επιθέσεις πλου δέχεται

Ξέσπασε ο Αλέξης Πατέλης για τα δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων που έχουν αναφερθεί κατά καιρούς σε εκείνον και την προσωπική του ζωή. Κάτι που έγινε εντονότερο μετά το «παρών» που έδωσε στο Athens Pride. Ο Αλέξης Πατέλης με ανάρτησή του στο Twitter παραθέτει όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εκείνων που κάνουν λόγο για τον «gay οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού», που τον έχουν χαρακτηρίσει ως «επενδυτή στον gay έρωτα», ενώ εφημερίδα αναφέρεται σε εκείνον με άθλιο τρόπο, αποκαλώντας τον μέχρι και «Αλεξία».

It depicts me, Alexia (the female version of Alexis –which is a male name in Greek), partnered with a muscular black “engine lighter” (their words -my partner has African nationality -but is not black- and this is not his photo). pic.twitter.com/Cw3ytWu8xc

— Alex Patelis (@PatelisAlex) June 23, 2022