Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες: Καθεστώς υποψηφιότητας προς ένταξη στην ΕΕ σε Ουκρανία-Μολδαβία

Η Ουκρανία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ε.Ε., όπως ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής. Το ίδιο ισχύει για τη Μολδαβία. Σε μια ιστορική όπως χαρακτηρίζεται στιγμή, οι ηγέτες των 27 χωρών της Ε.Ε. συμφώνησαν να δώσουν στην πολύπαθη Ουκρανία, που εδώ και μήνες αντιστέκεται έναντι των Ρώσων εισβολέων, τον χαρακτηρισμό της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, δίνοντας έτσι το «πράσινο φως» για αυτή την προοπτική. Το αίτημα το είχε υποβάλει επίσημα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ίδιο καθεστώς δόθηκε και στη Μολδαβία.

«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Σήμερα είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τη Μάγια Σαντού και τον λαό της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.

Congratulations to the Georgian people.

A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. 🇪🇺🇬🇪

