Ουκρανοί στρατιώτες στο Μετρό: Πώς αντέδρασαν πολίτες

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας έτυχαν αποθέωσης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου καθώς επέστρεφαν τραυματισμένοι από το μέτωπο. Η υπηρεσία Τύπου της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας δημοσίευσε πριν μερικές ημέρες ένα βίντεο με τον τρόπο με τον οποίο οι τραυματίες στρατιώτες έγιναν δεκτοί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου. Οι Ουκρανοί τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Στο σταθμό της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της συνάντησης των στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς, εκτός από τα χειροκροτήματα, ακούστηκαν τα συνθήματα «Δόξα στην Ουκρανία» και «Δόξα στους ήρωες». Λίγες ημέρες αργότερα, δημοσιεύθηκε και ένα βίντεο μέσα από βαγόνι του σιδηροδρομικού όπου ο κόσμος έχει σταματήσει και χειροκροτά τους δύο στρατιώτες οι οποίοι απάντησαν με ένα χαμόγελο.

Δύο τερματικοί σταθμοί αποθήκευσης σιτηρών χτυπήθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες Τετάρτη στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι εταιρείες που τους διαχειρίζονται, οι Bunge και Viterra. Ο τερματικός σταθμός στην Έβρι, που ανήκει στη Viterra και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φυτικών ελαίων, υπέστη «ζημιές σε επίθεση με πυραύλους», στην οποία επίσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, διευκρινίζοντας πως τα δύο σιλό βρίσκονταν στις φλόγες και ένας τρίτος χώρος αποθήκευσης υπέστη ζημιά. Η εγκατάσταση που αγοράστηκε από την Glencore, τη μητρική της Viterra, το 2020, έχει δυναμικότητα αποθήκευσης 160.000 τόνων. Σε ό,τι αφορά την Bunge, οι εγκαταστάσεις της επλήγησαν «στις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή», είπε μια εκπρόσωπός της, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι η έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή ακόμη.

