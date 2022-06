Κολυμβήτρια λιποθύμησε στη Βουδαπέστη: Δραματικό βίντεο, τι λέει η προπονήτρια

Το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης κάνουν οι δραματικές στιγμές μίας αθλήτριας της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η οποία λιποθύμησε μέσα στην πισίνα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υγρού στίβου, στη Βουδαπέστη. Η αμερικανίδα Ανίτα Αλβαρέζ δευτερόλεπτα αφού εκτέλεσε το πρόγραμμά της στον τελικό του ελεύθερου στο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης έχασε τις αισθήσεις της, ενώ ήταν ακόμα στο νερό. Η αθλήτρια άρχισε να βυθίζεται, με την προπονήτριά της, Άντρεα Φουέντες, να βουτάει στην πισίνα για να τη σώσει.

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.

"It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it" https://t.co/QzBH5TRcvD pic.twitter.com/mMYatfefLI

