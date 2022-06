Αθλήτρια λιποθύμησε στο νερό: Οι δραματικές εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου

Η Αμερικανίδα κολυμβήτρια Ανίτα Αλβαρέζ έχασε τις αισθήσεις της μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός της στον τελικό του ελεύθερου, στο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στη Βουδαπέστη. Η αθλήτρια άρχισε να βυθίζεται προς τον πάτο της πισίνας, όταν η προπονήτριά της Άντρεα Φουέντες πήδηξε στο νερό. Η Φουέντες ανέβασε την Αλβαρέζ στην επιφάνεια και με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου μετέφερε την αθλήτρια στην άκρη της πισίνας. Από εκεί, η 25χρονη μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρείο του κολυμβητηρίου και αργότερα η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε πως είναι καλά.

American swimmer Anita Alvarez is lucky to be alive after she fainted while competing at the World Championships and had to be rescued by her coach on Thursday.

The American swim team were left visibly shaken by the horrific near miss pic.twitter.com/Al0gCkBEnn

— Lilian Chan (@bestgug) June 23, 2022