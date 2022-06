Σεισμός Αφγανιστάν: Τραγωδία με εκατοντάδες νεκρούς

Ένας ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες στο Αφγανιστάν, σήμερα, Τετάρτη, δήλωσε στο BBC αξιωματούχος. Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους σε φορεία, ερείπια και κατεστραμμένα σπίτια στην επαρχία Πακτίκα. Αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών που ξεπερνά τους 250, είναι πιθανό να αυξηθεί και ότι περισσότεροι από 150 άλλοι έχουν τραυματιστεί. Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 44 χιλιομέτρων (27 μιλίων) από τη νοτιοανατολική πόλη Χοστ. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο Πακιστάν και την Ινδία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το οποίο επικαλείται το Reuters.

Το κέντρο ανέφερε ότι μάρτυρες ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, καθώς και στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

