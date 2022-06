Έκτο κύμα πανδημίας στην Ευρώπη: Σημαντική έξαρση των κρουσμάτων, νέα ανησυχία

Σημαντική έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοϊού καταγράφουν πολλές χώρες της Ευρώπης με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εκτόξευση των μολύνσεων το καλοκαίρι και περισσότερους θανάτους εν μέσω άρσης σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων και επιβράδυνσης των εμβολιασμών με αναμνηστικές δόσεις. Σύμφωνα με το Our World In Data ο κυλιόμενος μέσος εβδομαδιαίος όρος των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού ανά εκατομμύριο κατοίκων αυξάνεται σε χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Ελλάδα.

Οι λοιμογόνες υποπαραλλαγές της Όμικρον

Η πιο δραματική έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού με τις μολύνσεις ανά εκατομμύριο κατοίκων να παραμένουν κατά μέσο εβδομαδιαίο όρο στις 2.043 – δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων ανά την υφήλιο, αν και χαμηλότερος από τις 2.878 στις αρχές Ιουνίου – καταγράφεται στην Πορτογαλία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Την ίδια ώρα, ο αντίστοιχος αριθμός στη Γαλλία, αυξήθηκε από 224 κρούσματα κορωνοϊού στις 13 Ιουνίου στα 920 μέσα σε μια εβδομάδα – και μάλιστα εν μέσω καύσωνα. «Η πανδημία επιταχύνεται εκ νέου, παρά τον ζεστό καιρό», λέει ο δρ Μπενζαμέν Νταβιντό, λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου Raymond-Poincare κοντά στο Παρίσι. «Οι νέες υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της Όμικρον είναι κατά 10% – 15% μεταδοτικότερες κι αυτό είναι που δίνει μια πρόσθετη ώθηση στον ιό», δήλωσε ο ίδιος στο γαλλικό ραδιόφωνο για να προσθέσει ότι μεσοπρόθεσμα η κατάσταση μπορεί να είναι «πολύ δύσκολη» στα νοσοκομεία της Γαλλίας.

Από την πλευρά του ο ειδικός σε θέματα Υγείας, δρ Νταμιάν Μασκρέ είπε στο δεύτερο δίκτυο της γαλλικής κρατικής τηλεόρασης ότι οι προαναφερθείσες υποπαραλλαγές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των θανάτων στην Πορτογαλία κι ότι στη Γαλλία οι εισαγωγές στη νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 27% σε μία εβδομάδα και στις ΜΕΘ κατά 17%.

«Η περίοδος των διακοπών ξεκινά, σχεδόν όλοι οι περιορισμοί έχουν χαλαρώσει και τα πράγματα μπορούν, όντως, να εκτροχιαστούν ξανά πολύ γρήγορα. Είναι ανησυχητικό το ότι μόλις το 29% των άνω των 60 έχουν κάνει μέχρι στιγμής την τέταρτη δόση», σημειώνει.

Θερινό κύμα κορωνοϊού

Στη Γερμανία, αν και είναι χαμηλότερος ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι χαμηλότερος, φτάνοντας τα 715 κρούσματα τη Δευτέρα, ωστόσο αυξάνεται σταθερά από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όταν είχαν καταγραφεί 325 μολύνσεις. Ο υπουργός Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ έκανε λόγο για «θερινό κύμα» κρουσμάτων κορωνοϊού. «Αυτό δυστυχώς γίνεται πραγματικότητα» είπε ο ίδιος στην εφημερίδα Rheinische Post την περασμένη εβδομάδα, καλώντας με ανάρτησή του στο Twitter τις ευάλωτες ομάδες να κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου και υπενθυμίζοντας πως οι μάσκες είναι μια καλή ιδέα σε κλειστούς χώρους.

Το συμβούλιο ειδικών της κυβέρνησης Όλαφ Σολτς λέει ότι η Γερμανία επωφελείται από ένα «υψηλό ποσοστό ανοσίας» κι ότι οι υποπαραλλαγές προκαλούν σχετικά ήπια συμπτώματα, προειδοποιώντας, ωστόσο, για το χειρότερο σενάριο να κατακλυστούν και πάλι τα νοσοκομεία με ασθενείς της Covid-19. Από την πλευρά της η ιατρική ένωση BÄK κάλεσε την κυβέρνηση να προετοιμαστεί για νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού το φθινόπωρο και τον χειμώνα και να ετοιμάσει έξτρα σχέδια για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των νοσοκομείων και την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

«Τρίτο καλοκαίρι πανδημίας και ακόμη δεν πήραμε το μάθημά μας»

Στην Ιταλία τα νέα κρούσματα κορωνοϊού αυξήθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα από 354 σε 549 και σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο Υγείας ΙSS της χώρας ο ρυθμός μεταδοτικότητας αυξάνεται εκ νέου σε επιδημικό επίπεδο. Αν και το ποσοστό των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ μειώνεται, μόνον μία από τις 21 περιφέρειες της Ιταλίας θεωρείται ακόμη «χαμηλού κινδύνου», 14 κατατάσσονται στην κατηγορία του «μέτριου» κινδύνου κι οι υπόλοιπες έξι στις «υψηλού» κινδύνου.

Για τον πρώην πρόεδρο του ινστιτούτου, καθηγητή Βάλτερ Ριτσιάρντι, η κυβέρνηση Ντράγκι ίσως βιάστηκε να χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα. «Είναι το τρίτο καλοκαίρι (πανδημίας) κι ακόμη δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας», είπε. «Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας κατά τις πιο ευνοϊκές περιόδους στη μάχη κατά των ιών, την άνοιξη και το καλοκαίρι και πρέπει να προετοιμαστούμε για δυσάρεστες συνθήκες το φθινόπωρο. Νομίζω τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει» συμπλήρωσε.

Στην Ολλανδία τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα με το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας να αποδίδει στις υποπαραλλαγές BA.4 and BA.5 την αύξηση των μολύνσεων ανά την υφήλιο. Σύμφωνα με το Our World in Data ο μέσος εβδομαδιαίος όρος των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ολλανδία αυξήθηκε από 117 σε 204 την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό Υγείας Ερνστ Κουίπερς να προειδοποιεί για τον «πολύ υπαρκτό» κίνδυνο να μολυνθούν εκατομμύρια άνθρωποι το φθινόπωρο.