Τζένιφερ Λόπεζ ντοκιμαντέρ: Άγνωστες πτυχές της ζωής της Λατίνας σταρ

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε πρεμιέρα στο Netflix και αποκάλυψε πολλές πτυχές της σταρ, που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστες στο κοινό της. Αν και έχει πλέον, συνηθίσει να βρίσκεται στην κορυφή, η Τζένιφερ Λόπεζ έχει περάσει πολλές δυσκολίες και μάλιστα, δεν διστάζει να μιλήσει για αυτές ανοιχτά. Για την ακρίβεια, βρέθηκε πολλές φορές στο σημείο να παρατήσει την καριέρα της, εξαιτίας του body shaming που δεχόταν. Στο ντοκιμαντέρ, η σταρ της ποπ τόνισε πως αν και οι καμπύλες της πλέον, της δίνουν αυτοπεποίθηση, κάποτε ήταν ο λόγος που σκέφτηκε να αφήσει τη μουσική.

Jennifer Lopez reveals shes considering to quit showbiz over body-shaming trolls – Geo News https://t.co/8GyB5bVGyA #blockonlineshamers #shaming #bekind

— Stop Cyberbullying (@StopWebBullying) June 15, 2022