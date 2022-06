Δένδιας – Τσαβουσογλου Οχρίδα: “Κοινωνική χειραψία” και σύντομη συνομιλία

Κοινωνική χειραψία που συνοδεύτηκε από σύντομη συνομιλία είχε ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο φόρουμ των Πρεσπών, όπως ο ίδιος ο κ, Δένδιας τη χαρακτήρισε σε ανάρτηση στο twitter. Οι δύο άνδρες χαμογελαστοί όπως φαίνεται στη φωτογραφία αντήλλαξαν χειραψία στις εργασίες του φόρουμ διαλόγου την ώρα που η Άγκυρα φανερά ενοχλημένη από τη στήριξη στην Αθήνα των συμμάχων της, και τη σταθερή καταδίκη των αναθεωρητικών της βλέψεων, τραβάει σε καθημερινή βάση το σκοινί. Η Αθήνα παρακολουθεί το κρεσέντο της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας που έχει χαράξει την στρατηγική της στην βάση της αμφισβήτησης και της κυριαρχίας των νησιών. Εχει ξεκαθαρίσει στους συμμάχους και εταίρους της ότι δεν θα δεχθεί την δημιουργία τετελεσμένων όπως η αμφισβήτηση ελληνικών εδαφών με τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.

“Στο περιθώριο του “Φόρουμ Διαλόγου των Πρεσπών 2022″ είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Mελβούτ Τσαβούσογλου”, έγραψε εν συνεχεία στο twitter ο κος Δένδιας αναρτώντας σχετική φωτογραφία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Νίκος Δένδιας ρώτησε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου τι πίνει με τον Τούρκο ΥΠΕΞ -σε χαλαρή διάθεση- να απαντά ότι είχε μια δύσκολη ημέρα και πίνει έναν καφέ εσπρέσο.

Δένδιας: Μεβλούτ

Τσαβούσογλου: Νίκο! Πώς είσαι;

Δένδιας: Τι πίνεις;

Τσαβούσογλου: Καφέ, εσπρέσο. Ήταν μια μεγάλη μέρα.

Δένδιας: Ήρθες κατευθείαν…

Τσαβούσογλου: Όχι τούρκικο καφέ. Στην Τουρκία λέμε τούρκικο καφέ, εσείς λέτε ελληνικό καφέ, αλλά είναι ο ίδιος καφές.

Στο περιθώριο του #PFD2022 είχα κοινωνική χειραψία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας M.Cavusoglu – I had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #PFD2022. pic.twitter.com/qAa3uNTdnN

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2022