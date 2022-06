Μακρόν – Σολτς – Ντράγκι στο Κίεβο: Έφτασαν Ουκρανία οι τρεις ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έφθασαν στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία. Χρειάστηκαν εβδομάδες για να οργανωθεί η επίσκεψη των τριών ευρωπαίων ηγετών, με τους ίδιους να επιχειρούν να ξεπεράσουν την κριτική εντός της Ουκρανίας σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς τον πόλεμο. Το Ρόιτερς σημειώνει πως το Κίεβο έχει ασκήσει κριτική εις βάρος της Γαλλίας, της Γερμανίας και σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας για αδυναμία να ενεργήσουν υπέρ της Ουκρανίας και τις έχει κατηγορήσει ότι καθυστέρησαν τις παραδόσεις όπλων και ότι προέταξαν την προσωπική τους ευημερία αντί της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία σήμερα το πρωί στο Κίεβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Γάλλος πρόεδρος υιοθέτησε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Ρωσία, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες στην Ουκρανία και σε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με τη διφορούμενη στάση του απέναντι στη Μόσχα.

Όσον αφορά στον Σολτς, ενίσχυση της βοήθειας από τη Γερμανία είχε ζητήσει το Κίεβο, ενώ ο Μάριο Ντράγκι – από την πλευρά – είχε προτείνει σχέδιο ειρήνης που τελικά απορρίφθηκε από τη Μόσχα.

Το ταξίδι των τριών Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας επί εβδομάδες, με την Bild να δίνει το παρασκήνιο από τη γερμανική πλευρά. Φορώντας τζιν και κοντομάνικο πουκάμισο, ο Σολτς απογειώθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 19:30 από το Βερολίνο με το πρωθυπουργικό Airbus -συνοδεία σωματοφυλάκων από την ειδική μονάδα της BKA για τις αποστολές στο εξωτερικό- και λίγο πριν από τις 20:00 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Rzeszow της Πολωνίας. Οδικώς κατευθύνθηκε το κλιμάκιο προς τα σύνορα με την Ουκρανία και έφθασε στο σημείο της αναχώρησης του ειδικού τρένου.

Το βαγόνι που παραχωρήθηκε στον Σολτς ήταν στο τέλος, εκείνο του Μακρόν στη μέση. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε πάρει μαζί του φαγητό και ποτά για το 12ωρο ταξίδι, ο Σολτς και οι πάνοπλοι συνοδοί του σοκολάτες. Τελευταίος, με σχεδόν μισή ώρα καθυστέρηση, έφτασε ο Ντράγκι, που τακτοποιήθηκε στο πρώτο βαγόνι με τους σωματοφύλακές του. Όπως μεταδίδει η ιταλική Corriere della Sera, μια άλλη αμαξοστοιχία ταξίδευε άδεια, ακολουθώντας αυτή στην οποία βρίσκονταν οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βλάβης ή απρόβλεπτων γεγονότων.

Δώδεκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα το τρένο με τους τρεις ηγέτες αναχώρησε και στις 00:01 σταμάτησε στα ουκρανικά σύνορα, με στρατιώτες οπλισμένους με καλάσνικοφ να επιβιβάζονται για έλεγχο διαβατηρίων. Το ταξίδι των Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται στην ανατολική Ουκρανία και τους αμυνόμενους να ζητούν επειγόντως νέα όπλα από τη Δύση. Αύριο αναμένεται να ανακοινώσει η Κομισιόν την εισήγησή της αναφορικά με τις ενταξιακές φιλοδοξίες της Ουκρανίας στην ΕE, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα και οι «27» προκειμένου να της δοθεί άμεσα καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται διχασμένες.

Οι τρεις ηγέτες είχαν ως εκ τούτου πολλά να συζητήσουν όσον αφορά στο θέμα της ένταξης της Ουκρανίας και στις 00:54 συναντήθηκαν στο βαγόνι του Μακρόν, με τα βελούδινα καθίσματα, τις ξύλινες επιφάνειες και τις κουρτίνες να θυμίζουν κάτι από Οριάν Εξπρές. Επί μία ώρα και 20 λεπτά οι τρεις ηγέτες συζητούσαν κλεισμένοι στο βαγόνι, για να αποχωρήσουν τελικά στις 02:17 προκειμένου να ξεκουραστούν πριν από την κοπιαστική μέρα που τους περίμενε.

