Τα καλύτερα αξιοθέατα στον κόσμο: Η δεκάδα των κορυφαίων ατραξιόν

Τα μισά από τα δέκα καλύτερα αξιοθέατα του κόσμου, σύμφωνα με το Tripadvisor, βρίσκονται φέτος σε δυο ευρωπαϊκές χώρες- Ιταλία και Ισπανία.

Η δεκάδα των κορυφαίων ατραξιόν παγκοσμίως για το 2022, στο πλαίσιο του «Best of the Best Things to Do» από την Tripadvisor, διαμορφώνεται με βάση κριτικές ταξιδιωτών, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τα συγκεκριμένα μέρη και ανάλογα με την ποιότητα και το πλήθος των κριτικών σχηματίζεται το σχετικό Top 10.

Η φετινή λίστα με τα καλύτερα αξιοθέατα του κόσμου:

1. Σαγράδα Φαμίλια – Βαρκελώνη, Ισπανία

2. Κολοσσαίο – Ρώμη, Ιταλία

3. Empire State Building – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

4. Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζάιντ – Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ

5. Πινακοθήκη Ουφίτσι – Φλωρεντία, Ιταλία

6. Plaza de España – Σεβίλλη, Ισπανία

7. Καταρράκτες Ιγκουαζού – Βραζιλία

8. Ρωμαϊκά Λουτρά – Μπαθ, Βρετανία

9. Κήπος των Θεών – Κολοράντο Σπρινγκς, Κολοράντο

10. Φοντάνα ντι Τρέβι – Ρώμη, Ιταλία