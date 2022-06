Πατούν το κεφάλι γυναίκας: Ένα ανατριχιαστικό βίντεο σοκάρει την Κίνα

Αποτροπιασμό και αγανάκτηση έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Κίνα το εξοργιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πρωταγωνιστές μια παρέα ανδρών, οι οποίοι επιτέθηκαν βάναυσα και εντελώς απρόκλητα σε νεαρές γυναίκες την ώρα που γευμάτιζαν σε εστιατόριο μπάρμπεκιου. Στα ανατριχιαστικά πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, οι τρεις άτυχες γυναίκες φαίνονται να απολαμβάνουν ανυποψίαστες το γεύμα τους, όταν ένας άνδρας πλησιάζει το τραπέζι τους και βάζει το χέρι του στην πλάτη μιας εξ αυτών. Η γυναίκα τον απωθεί, αλλά αυτός αρνείται να κάνει πίσω και απλώνει ξανά το χέρι προς το πρόσωπό της.

Καθώς σπρώχνει μακριά το χέρι του, ο άντρας τη χαστουκίζει και τη σπρώχνει στο έδαφος. Οι φίλες της προσπαθούν να τη βοηθήσουν, αλλά δέχονται κι αυτές επίθεση από τον άνδρα και τους φίλους του, που ορμούν μέσα στο εστιατόριο όταν ξεσπά καβγάς. Στη συνέχεια, η ομάδα ανδρών σέρνει την πρώτη γυναίκα από τα μαλλιά της, χτυπώντας την με μπουκάλια και καρέκλες και πατώντας επανειλημμένα το κεφάλι της καθώς ξαπλώνει στο πεζοδρόμιο, με τα ρούχα της βαμμένα στο αίμα.

Η επίθεση, η οποία έλαβε χώρα γύρω στις 2:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής στη βόρεια πόλη Τανγκσάν, έχειπυροδοτήσει πανεθνικό σάλο. Το βίντεο έχει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και κυριαρχούσε στις διαδικτυακές συζητήσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Πολλοί είναι τρομοκρατημένοι με την ιδέα ότι μια γυναίκα ξυλοκοπήθηκε τόσο άγρια απλώς και μόνο επειδή απέρριψε τη σεξουαλική παρενόχληση ενός άνδρα. Αλλοι επιτέθηκαν στην αστυνομία επειδή δεν ανέλαβε δράση μέχρι το περιστατικό να γίνει viral. Μετά την κατακραυγή, η αστυνομία της Τανγκσάν εξέδωσε ανακοίνωση την λέγοντας ότι είχε ταυτοποιήσει τους υπόπτους και ότι «δεν φείδεται προσπάθειας» για να τους συλλάβει. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, και οι εννέα ύποπτοι που συμμετείχαν στην επίθεση είχαν συλληφθεί, είπε η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που είχαν διαφύγει περίπου 965 χιλιόμετρα νότια, στην επαρχία Τζιανγκσού.

Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και είναι σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Η επίθεση αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών και την ανισότητα των φύλων στην Κίνα, για την οποία οι επικριτές υποστηρίζουν ότι παραμένει μια άκρως πατριαρχική κοινωνία με διάχυτο μισογυνισμό, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για θέματα φύλου μεταξύ των νεαρών γυναικών.

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από περιστατικά φρικτής βίας κατά των γυναικών έχουν προκαλέσει οργή. Πέρυσι, μια Θιβετιανή vlogger πέθανε αφού ο πρώην σύζυγός της της έβαλε φωτιά ενώ εκείνη έκανε live streaming για τους θαυμαστές της στα social media. Ο πρώην σύζυγος καταδικάστηκε σε θάνατο τον Οκτώβριο. Νωρίτερα φέτος, μια μητέρα οκτώ παιδιών εμφανίστηκε σε ένα βίντεο αλυσοδεμένη από το λαιμό της σε ένα υπόστεγο στην επαρχία Τζιανγκσού. Μετά από επανειλημμένες αρχικές αρνήσεις, οι αρχές παραδέχθηκαν τελικά ότι ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. Αλλά τέτοιες συζητήσεις δεν φαίνονται να συμβαδίζουν με τις πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία έχει εδώ και καιρό έχει πατάξει το φεμινιστικό κίνημα της Κίνας, συλλαμβάνοντας και φιμώνοντας ακτιβιστές και λογοκρίνοντας τις σχετικέςς διαδικτυακές συζητήσεις. Το άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο WeChat, μαζί με άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέματα φύλου, έχουν διαγραφεί από το διαδίκτυο.

Το Weibo, η κινεζική πλατφόρμα που μοιάζει με το Twitter, ανέφερε σε δήλωση το Σάββατο ότι έχει μπλοκάρει 992 λογαριασμούς για παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της «εσκεμμένης πρόκλησης αντιπαράθεσης φύλων» αναφορικά με την επίθεση στην Τανγκσάν. Ορισμένα ρεπορτάζ κρατικών μέσων αρχικά υποβάθμισαν την πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης του άνδρα ως «προσπάθεια να ανοίξει μια συζήτηση», προκαλώντας αντιδράσεις από τις γυναίκες ακτιβίστριες και όχι μόνο. Οι αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να παρουσιάσουν την επίθεση ως μεμονωμένο γεγονός.

