Ρέμπελ Γουίλσον σχέση: Η αποκάλυψη για την ομυλοφοφιλία της

Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται… Και στην περίπτωση της γνωστής κωμικής ηθοποιού Ρέμπελ Γουίλσον ταιριάζει γάντι. Πριν από λίγα 24ωρα αποκάλυψε στους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους τη σύντροφό της την οποία αποκάλεσε… πριγκίπισσα της Disney.

«Νόμιζα ότι έψαχνα έναν πρίγκιπα της Disney… αλλά ίσως αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν όλο αυτό το διάστημα ήταν μια πριγκίπισσα της Disney #loveislove», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός Ρέμπελ Γουίλσον. Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία με την αγαπημένη της Ραμόνα Αγκρούμα που είναι σχεδιάστρια.

Πριν από μερικές ώρες αποκαλύφθηκε πως η ηθοποιός δεν είχε σκοπό να κάνει τώρα το coming out αλλά στην ουσία «εκβιάστηκε». Πιο συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου η Ρέμπελ ενημερώθηκε από την εφημερίδα «Sidney Morning Herald» ότι θα δημοσιευόταν άρθρο που αφορούσε στην σεξουαλικότητά της και τη γυναίκα σύντροφό της. Η ηθοποιός λοιπόν «χάλασε» το αποκλειστικό της αυστραλιανής φυλλάδας μιλώντας η ίδια για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις. Το πρωί του Σαββάτου άρθρο του Andrew Hornery στην εν λόγω εφημερίδα «έσταζε» φαρμάκι για τη χαμένη αποκλειστικότητα.

«Σε έναν τέλειο κόσμο, το “outing” διασημοτήτων για τις ομόφυλες σχέσεις τους θα έπρεπε να είναι μια περιττή έννοια το 2022. Η αγάπη είναι αγάπη, σωστά; Όπως γνωρίζει η Ρέμπελ Γουίλσον, δεν ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο. Γι’ αυτό, ήταν από περίσσεια σύνεσης και σεβασμού το ότι αυτό το μέσο ενημέρωσης έστειλε email στους εκπροσώπους της Rebel Wilson το πρωί της Πέμπτης, δίνοντάς της δύο ημέρες για να σχολιάσει τη νέα της σχέση με μια άλλη γυναίκα, τη σχεδιάστρια ρούχων Ramona Agruma, από το Λος Άντζελες, πριν δημοσιεύσει έστω και μια λέξη», έγραψε στο κείμενό του ο δημοσιογράφος.

Ο Hornery μάλιστα χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» το να προειδοποιήσει εκ των προτέρων την ηθοποιό για το δημοσίευμα και δήλωσε ότι με το να βγει με τους δικούς της όρους, η Γουίλσον είναι κάτι για το οποίο θα κριθεί από την ιστορία. «Η επιλογή της να αγνοήσει τα διακριτικά, γνήσια και ειλικρινή ερωτήματά μας ήταν, κατά την άποψή μας, κατώτερη των περιστάσεων», πρόσθεσε.

So apparently it wasn't @RebelWilson 's choice to come out… The @smh / @theage have admitted to giving her a heads up 2 days in advance that they were going to "out" her. What's worse, openly gay men at the Sydney Morning Herald were involved in this. 🤦🏼‍♀️ https://t.co/Zl80zg01SW

«“Γ… ντροπή, Sydney Morning Herald! Συμπεριφέρονται σαν να είναι γενναιόδωροι δίνοντας στη Ρέμπελ Γουίλσον προθεσμία δύο ημερών για να αποκαλυφθεί πριν την αποκαλύψουν οι ίδιοι, και στη συνέχεια γίνονται αλαζόνες επειδή τους χάλασε τη δουλειά», έγραψε ένας από τους εκατοντάδες που έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην ηθοποιό στο Twitter. Φυσικά η εφημερίδα αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην αποκάλυψη της Ρέμπελ Γουίσλον για την προσωπική της ζωή.

Πηγή δήλωσε στο People: «Η Ρέμπελ είναι σε πολύ καλή φάση. Δεν την έχω ξαναδεί πιο χαρούμενη». Πριν από ένα μήνα, η Ρέμπελ Γουίλσον δήλωσε στο podcast U Up ότι γνωρίστηκαν μέσω ενός φίλου. «Έμπαινα και έβγαινα στην εφαρμογή Raya», είπε, προσθέτοντας ότι η φίλη τους: «Μας ήξερε και τις δύο για τουλάχιστον πέντε χρόνια και πίστευε ότι θα τα πηγαίναμε καλά – και να που τα καταφέραμε». Τον Φεβρουάριο του 2021, φίλος της ηθοποιού είπε στο People ότι η Γουίλσον χώρισε τους δρόμους της με τον πρώην φίλο της, Τζέικομπ Μπας, τέσσερις μήνες αφότου επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram.

Fucking shameful by the Sydney Morning Herald. Acting like they were being generous by giving Rebel Wilson a 2-day deadline to come out before outing her themselves, then getting arsey because she called their bluff against her will. Never has @smh been a more accurate username pic.twitter.com/v2SDZHVx9s

— Chris Scullion (@scully1888) June 11, 2022