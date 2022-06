Απειλές Τσαβούσογλου Ελλάδα: Η «σκληρή» απάντηση από την Αθήνα

Διπλωματικές πηγές απάντησαν στη νέα πρόκληση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από τα Κατεχόμενα εναντίον της Ελλάδας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα έχει απορρίψει με νομικά επιχειρήματα βασισμένα στο διεθνές δίκαιο όλες τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις. Δεν θα μπούμε σε μια στείρα αντιπαράθεση δηλώσεων. Έχουμε απαντήσει με χάρτες και επιστολές στο σύνολο των έωλων τουρκικών αιτιάσεων. Η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία και τεκμηριωμένα»,.

Νωρίτερα ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε ομιλία του από τα Κατεχόμενα είχε κατηγορήσει την Ελλάδα ότι επιδίδεται σε δημαγωγία. «Η Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία, ανέντιμη ρητορική, δεν μπορεί να δώσει νόμιμη απάντηση στις επιστολές της Άγκυρας», είπε χαρακτηριστικά. «Η άρνηση των δικαιωμάτων της βόρειας Κύπρου είναι άρνηση της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια να χάσουμε», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων με κάθε κόστος.

Στην ομιλία του ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε πως η Αγκυρα υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών έπειτα από το Κραν Μοντανά, σημειώνοντας ότι τώρα ζητούν κυριαρχική ισότητα και όχι πολιτική ισότητα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Λάπηθο πως «θα αξιολογήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις μαζί με τη διαπραγματευτική ομάδα. Γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθεί να ανασκευάσει και να πουλήσει τα θέματα που έφερε από παλιά ατζέντα, και προσπάθησε να θολώσει τις διαπραγματεύσεις, ως βήματα ή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

«Η στάση μας είναι ξεκάθαρη, αλλά πάντα μιλάμε, διαβουλευόμαστε και αποφασίζουμε μαζί», ανέφερε. Είπε ότι έχουν περάσει πολλές δυσκολίες αλλά βρίσκονται σε αλληλεγγύη με τους Τουρκοκύπριους, δίπλα-δίπλα. «Και η Δημοκρατία της Τουρκίας και το τουρκικό έθνος δεν άφησαν ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους. Επομένως, θα τα ξεπεράσουμε, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Το σημαντικό είναι να χαλάσουν τα σχέδια που έχουν στηθεί στην Κύπρο», ανέφερε.

