Τσαβούσογλου Κατεχόμενα: Νέες απειλές προς την Ελλάδα από την Λάπηθο

“Αναποδογύρισε το τραπέζι στο Κραν Μοντανά και ήμουν εκεί. Είπαμε ήδη πριν φύγουμε, διαπραγματευόμαστε για την ομοσπονδία για τελευταία φορά. Μετά από αυτό, υπάρχει κυριαρχική ισότητα, όχι πολιτική ισότητα. Η λύση των δύο κρατών λοιπόν. Δύο κράτη που θα ζήσουν δίπλα-δίπλα μπορούν να συνεργαστούν με κάθε τρόπο μεταξύ τους», σημείωσε. «Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ειλικρινής και θέλει να δει τους Τουρκοκύπριους ως ίσους, θα αναγνωρίσει την πολιτική τους κυριαρχία και θα συνεργαστούμε», υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μάλιστα στη νέα επίθεση που έκανε κατά της Ελλάδος ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είπε ότι: «Η Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία, ανέντιμη ρητορική, δεν μπορεί να δώσει νόμιμη απάντηση στις επιστολές της Άγκυρας», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Η άρνηση των δικαιωμάτων της Βόρειας Κύπρου είναι άρνηση της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια να χάσουμε», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Για το θέμα των υδρογονανθράκων, υποστήριξε ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα, αλλά όταν λέμε ‘ας συνεννοηθούμε’ για δίκαιη κατανομή, αρχίζει να λέει ίσως αργότερα και δεν προσεγγίζει καν αυτού του είδους τη συνεργασία».

