Νούνιες Λίβερπουλ: “Χρυσή” μεταγραφή για τον Ουρουγουανό

Ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται ο Ντάργουιν Νούνιες. Η Μπενφίκα με την Λίβερπουλ ήρθαν σε συμφωνία για την αφορά του Ουρουγουανού άσου με τους Reds να δίνουν 80.000.000 ευρώ συν ακόμη 20.000.000 με τη μορφή μπόνους. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει για πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 8.000.000.

Οι δύο ομάδες σύμφωνα με το ρεπορτάζ έκλεισαν το deal το πρωί του Σαββάτου και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να υπάρξει η ανακοίνωση της μεταγραφής. Ο 22χρονος Νούνιες παίζει στην Μπενφίκα από το καλοκαίρι του 2020. Στην φετινή σεζόν πέτυχε 34 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της ομάδας της Λισαβόνας.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC

Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P

