Πούτιν κόπρανα: Τι συμβαίνει με την υγεία του Ρώσου προέδρου

Στα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνοδεύεται από έναν υπάλληλο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το να συλλέγει τα κόπρανα και τα ούρα του αρχηγού του κράτους, αναφέρεται σε δημοσίευμα του Γάλλου δημοσιογράφου Ρεζίς Ζαντέ και του Ρώσου δημοσιογράφου ερευνητικής δημοσιογραφίας του ιστότοπου «Proekt» Μιχαήλ Ρούμπιν στην ιστοσελίδα του Paris Match.

Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένας «ειδικός» σωματοφύλακας της FSO από το 2019, από έμμεσες πηγές στην Μέση Ανατολή, όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία. Οι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται, ότι η πρακτική αυτή της συλλογής είχε υιοθετηθεί και νωρίτερα, για παράδειγμα κατά την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Γαλλία τον Μάιο του 2017. Στο σωματοφύλακα του Πούτιν, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιογράφων είχε ανατεθεί να συλλέγει τα κόπρανα και τα ούρα του προέδρου, να τα πακετάρει και στην συνέχεια να τα στέλνει στην Ρωσία με ειδική βαλίτσα. Οι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι αυτό γίνεται για να αποκρύψουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πούτιν.

Πρόσφατα ο ιστότοπος «Proekt» είχε ανακαλύψει ότι κατά την διάρκεια των επισκέψεων του Πούτιν στο Σότσι από το 2016 έως το 2020 τον συνόδευε ομάδα γιατρών από την Κεντρικό κλινικό νοσοκομείο που υπάγεται στην διεύθυνση της προεδρίας. Πιο συχνά από τους άλλους γιατρούς, τον επισκέπτονταν δύο ωτορινολαρυγγολόγοι (οι Αλεξέι Σεγκλόφ και Ίγκορ Γιεσακόφ) 59 και 38 φορές ο καθένας σε διάστημα τεσσάρων ετών, και 35 φορές τον επισκέφθηκε γιατρός –χειρουργός με εξειδίκευση στον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ερευνητές ο Πούτιν υποβλήθηκε «είτε σε επέμβαση, είτε σε σοβαρό χειρουργείο, το πιθανότερο στην περιοχή της πλάτης του», για αυτό και το 2016 υπήρχε πάντα μαζί του ένας φυσικοθεραπευτής και μια ομάδα νευροχειρουργών. Επίσης ο ιστότοπος «Proekt» και το κανάλι του Telegram, Baza, είχαν γράψει ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, οι αξιωματούχοι που συναντούσαν προσωπικά τον Πούτιν, έπρεπε όχι μόνο να μείνουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες, αλλά να κάνουν και ανάλυση κοπράνων.

Οι φήμες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι άρρωστος με καρκίνο και ότι έχει χειρουργηθεί δεν εμφανίσθηκαν εφέτος στα μέσα ενημέρωσης. Το Κρεμλίνο διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες και ισχυρίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι απολύτως υγιής. Ωστόσο την άνοιξη του τρέχοντος έτους, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν που είχε γυρίσει το 2017 ένα ντοκιμαντέρ σε τέσσερις συνέχειες για τον Ρώσο πρόεδρο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί της ασθένειας του Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ ο Στόουν είχε συναντηθεί επανειλημμένα με τον Πούτιν. Ο αμερικανός σκηνοθέτης αναφερόμενος στην ασθένεια του Ρώσου προέδρου είχε πει ότι «πέρασε» μια ογκολογική ασθένεια. Για την ασθένεια του Πούτιν είχε γράψει και το αμερικανικό περιοδικό Newsweek επικαλούμενο επίσημες αμερικανικές πηγές.

