Ερντογάν για στρατιωτικοποίηση νησιών: Απειλές εν μέσω της άσκησης «EFES 2022»

Σε νέες προκλήσεις, εξαπολύοντας επίθεση κατά της Ελλάδος προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Σμύρνη στο πλαίσιο της άσκησης «EFES 2022». Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα «να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών Ανατολικού Αιγαίου» και να ενεργήσει «σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν αστειεύομαι, μιλάω σοβαρά».

«Κάποιοι Έλληνες πολιτικοί προσπαθούν να παραμείνουν επίκαιροι με λόγια και πράξεις που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, αντίθετα με τη λογική και το νόμο. Η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος. « Δεν θα προχωρήσετε πουθενά με αυτά», είπε ο Ερντογάν πετώντας βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Η Τουρκία», είπε, «δεν θα αποποιηθεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, ούτε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες». Ο Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ προειδοποίησε την Ελλάδα να απέχει «από όνειρα και ενέργειες, για τις οποίες θα μετανιώσει όπως και πριν από έναν αιώνα» και κάλεσε την Αθήνα «να συνέλθει».

#BREAKING Turkish president calls on Greece to stop militarization of '(E.Aegean) islands with non-military status' and to act 'in accordance with international agreements'

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 9, 2022