JOKER σίκουελ: Ο Χοακίν Φίνιξ επιστρέφει στον ρόλο του

Ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς επιβεβαίωσε τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2019, «Joker» (Τζόκερ), δημοσιεύοντας μια σειρά εικόνων στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου ενός κόκκινου εξώφυλλου σεναρίου με τον τίτλο «Joker: Folie à Deux». Σε μία άλλη φωτογραφία της ανάρτησης, βλέπουμε τον Χοακίν Φίνιξ να καπνίζει, ενώ διαβάζει το σενάριο. Το εξώφυλλο του σεναρίου αναφέρει ως σεναριογράφους τον Φίλιπς και τον Σκοτ Σίλβερ, που έγραψαν και την αρχική ταινία. Ο επίσημος λογαριασμός στο Twitter της Warner Bros κοινοποίησε επίσης τη δημοσίευση του Φίλιπς, επιβεβαιώνοντας με τη σειρά της, ότι η νέα ταινία έχει ξεκινήσει την παραγωγή.

so, the sequel to Joker really is happening pic.twitter.com/UnICkwixZ8

— Luke (@qLxke_) June 7, 2022