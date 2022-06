Ναδάλ τραυματισμός: Με πατερίτσες ο Ισπανός θρύλος του τένις

Ο Ράφαελ Ναδάλ έγραψε ιστορία στο αγαπημένο του Roland Garros, με τη 14η κατάκτηση του γαλλικού Γκραν Σλαμ, η οποία και ήρθε παρά τους πόνους στο πόδι του. Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας αποκάλυψε μετά το τέλος του τουρνουά, ότι έκανε ενέσεις και δεν ένιωθε καθόλου το πόδι του κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την εικόνα του λίγες ημέρες μετά να επιβεβαιώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Ναδάλ έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές θεραπείες και εμφανίστηκε με πατερίτσες στη Μαγιόρκα, την ώρα που η συμμετοχή του στο Γουίμπλεντον θεωρείται τουλάχιστον δύσκολη.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV

Απρόσμενη εξέλιξη είχε ο καταπληκτικός ημιτελικός του μονού ανδρών στο Roland Garros, ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ράφα Ναδάλ. Ο Γερμανός τενίστας «γύρισε» το πόδι του στον τελευταίο πόντο του 12ου γκέιμ στο δεύτερο σετ και άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο Ζβέρεφ έκανε μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης (στο 40-30) για να «σώσει» τον πόντο και να μην επιτρέψει στον Ισπανό πρωταθλητή να ισοφαρίσει σε 6-6, οδηγώντας και το δεύτερο σετ σε τάι μπρέικ, με συνέπεια να «γυρίσει» πολύ άσχημα τον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του και να σωριαστεί στη χωμάτινη επιφάνεια, ουρλιάζοντας από τους πόνους. Αμέσως έπεσε πάνω του το ιατρικό επιτελείο, αλλά και ο Ναδάλ γεμάτος αγωνία για τον τραυματισμό του συναθλητή του, με τον Ζβέρεφ να οδηγείται μετά από λίγο με καροτσάκι στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από περίπου δέκα λεπτά επέστρεψε με πατερίτσες, όπου οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του απ’ τον αγώνα εξαιτίας τραυματισμού, με τον Ναδάλ να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (5/6).

One of the nastier lateral/low ankle injuries from Alex Zverev at the French Open overnight. Plenty of pain & no surprise he wasn’t able continue, but as usual with these ankle sprain types they usually look worse than they are (provided no fracture, many OK within 6 weeks) pic.twitter.com/D1Y0sxXdJK

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) June 4, 2022