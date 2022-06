Θύματα μακελειού στο Τέξας: Καλλιτέχνης δημιούργησε δωρεάν τα φέρετρα για τα 19 παιδιά

Ένας καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ, συντετριμμένος από την μαζική δολοφονία των 19 ανήλικων μαθητών στο Τέξας, ανέλαβε να φτιάξει τα φέρετρα των μικρών θυμάτων, τιμώντας τη μνήμη τους. Ο Trey Ganem είναι ο ιδιοκτήτης της SoulShine Industries και ήρθε σε επαφή με μέλη των οικογενειών στο Ουβάλντε για το τελευταίο αντίο των αγαπημένων τους. Η Ένωση Διευθυντών Γραφείων Τελετών του Τέξας είχε ζητήσει από τον Ganem την υποστήριξή του μετά την επίθεση στο δημοτικό σχολείο, με 21 νεκρούς -μεταξύ των οποίων 19 παιδιά. «Θα συνδράμω τις οικογένειες σε αυτή την τραγική στιγμή», έγραψε στη σελίδα της SoulShine Industries στο Facebook. «Αυτό είναι κάτι που καμιά οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσει. Η αγάπη και τα συναισθήματά μου είναι ήδη εκεί».

Meet the TX man who’s making customized caskets for each of the 19 young victims and two teachers from the school shooting in #Uvalde. Trey Ganem visited with the families last week so each casket is personalized to include each child's interests.

📷: SoulShine Industries pic.twitter.com/eeoOZHcrfF

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) May 31, 2022