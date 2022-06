Λαβρόφ Σερβία: «Το αδιανόητο συνέβη», λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ

«Το αδιανόητο συνέβη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ αναφερόμενος στο κλείσιμο του εναερίου χώρου των τριών βαλκανικών κρατών, πράγμα που εμπόδισε την επίσκεψή του στο Βελιγράδι, χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδες και πρωτοφανές» το μέτρο που έλαβαν η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα προσκαλέσει τον Σέρβο ομόλογό του να επισκεφθεί την Μόσχα. «Το βασικό ζήτημα είναι κανείς να μην μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις μας με την Σερβία», πρόσθεσε.

Παράλληλα το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εχθρική ενέργεια» την στάση των τριών χωρών. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα των διπλωματικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσθέτοντας ότι δεν θα εμποδίσουν την Μόσχα να διατηρήσει επαφές με φιλικές χώρες. Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούλιν εξέφρασε την λύπη του για την «παρεμπόδιση» της επίσκεψης Λαβρόφ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο και δοκιμασμένο φίλο της Σερβίας». Θεωρώντας ότι εκείνοι που εμπόδισαν την επίσκεψη του Λαβρόφ «δεν θέλουν ειρήνη» και «ονειρεύονται να νικήσουν την Ρωσία», είπε ότι «η Σερβία είναι υπερήφανη που δεν συμμετέχει στην αντιρωσική υστερία» και ότι «οι χώρες που συμμετέχουν μπορούν να ντρέπονται».

🤡The #Kremlin called the closing of the skies to #Lavrov's plane "hostile actions" that bring "a certain discomfort" to diplomatic work. pic.twitter.com/DvsjKptNkK

— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2022