Πάμπλο Λάσο υγεία: Καλά τα νέα για τον προπονητή της Ρεάλ

Εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Πάμπλο Λάσο. Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, η υγεία του 54χρονου τεχνικού, ο οποίος χθες (5/6) εισήχθη με έμφραγμα του μυοκαρδίου στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε καρδιακό καθετηριασμό, παρουσίασε βελτίωση. Αν και βγήκε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε θάλαμο, ο Λάσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις, από τα αποτελέσματα των οποίων θα διαπιστωθούν τα αίτια και η έκταση της πάθησής του.

Ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάληψη της 2ης θέσης στη Euroleague, στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, δεν θα επιστρέψει στον πάγκο την τρέχουσα σεζόν, καθώς το πρόβλημα της υγείας του και η ανάγκη για ανάρρωση καθιστούν αδύνατη την επιστροφή για τη συνέχεια των πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημερώνει πως η υγεία του Πάμπλο Λάσο παρουσιάζει βελτίωση και πως πήρε εξιτήριο από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σάνιτας Λα Μοραλέχα. Ο προπονητής μας διακομίστηκε σε διαφορετική πτέρυγα, όπου θα συνεχίσει να τελεί υπό παρακολούθηση ως προς την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του στο καρδιολογικό τμήμα».

Our thoughts are with Real Madrid Basketball team manager Pablo Laso who has suffered a heart attack today. Get well soon. 🙏 pic.twitter.com/k5pDDElIBt

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) June 5, 2022