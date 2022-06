Ναδάλ – Ρολάν Γκαρός: Το μήνυμα Τσιτσιπά μετά τη νίκη του Ισπανού θρύλου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ένας από τους δεκάδες τενίστες που έσπευσαν να συγχαρούν τον Ράφα Ναδάλ για την κατάκτηση του 14ου Roland Garros της καριέρας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε με σπουδαία λόγια τον 36χρονο θρύλο του τένις, αποθεώνοντας τον στο twitter.

“Συγχαρητήρια για το απίστευτο επίτευγμά σου Ράφα. Απλώς δείχνει ότι η σκληρή δουλειά, το πάθος και η νοοτροπία του να μην τα παρατάς ποτέ, είναι αυτή που σε οδηγεί ψηλά. Πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο, την καρδιά και την ψυχή σου σε αυτό και η επιμονή σου σε οδήγησε στον 14ο τίτλο” έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την κατάκτηση του Roland Garros από τον θρύλο του παγκόσμιου τένις, Ράφα Ναδάλ, “έπεσε” στην παγκόσμια κατάταξη. Πιο συγκεκριμένα, ο Ράφα Ναδάλ ανέβηκε στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ρίχνοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πέμπτη θέση.

Congratulations on your outstanding achievement @RafaelNadal!

It just goes to show that hard work, passion, and a “never give up” attitude really goes a long way. You have put your time, heart, and soul into this, and your perseverance made this #14. https://t.co/9oe3pfA054

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 5, 2022