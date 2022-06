Τζόνι Ντεπ – νοσοκομείο: Όταν ως Τζακ Σπάροου έδινε χαρά σε παιδιά

Ο Τζόνι Ντεπ δέχτηκε έγινε δεκτός από ένα ενθουσιώδες πλήθος στο Μάντσεστερ μετά την τελευταία του συναυλία το Σάββατο. Ο 58χρονος ηθοποιός βρέθηκε στην Αγγλία μαζί με τον τραγουδιστή Τζεφ Μπεκ στην περιοδεία του και εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του φίλου του σε στάδιο του Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία. Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» φαινόταν σε πολύ καλή διάθεση καθώς τον υποδέχτηκε ένα πλήθος θαυμαστών, πόζαρε μαζί τους για selfies και τους χαιρέτησε εγκάρδια. Ο ηθοποιός φορούσε ένα πολύχρωμο καπέλο και ένα πουκάμισο με σχέδια καθώς έβγαινε από το χώρο της συναυλίας, με τους οπαδούς του να ζητωκραυγάζουν. Σταμάτησε για να υπογράψει αυτόγραφα και να ποζάρει με κόσμο που ήθελε να του δείξει την υποστήριξή του, μετά το «σίριαλ» της νομικής του περιπέτειας.

«Στη Σκωτία, οι θαυμαστές του τον αντιμετώπισαν σαν έναν χαμένο…από καιρό Beatle καθώς τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα ενώ μουρμούριζε πολλές επιτυχίες, όπως το What’s Going On του Mάρβιν Γκέι και το Paperback Writer των Beatles» γράφει η Daily Mail To σόου του Ντεπ στο Royal Concert Hall διεκόπη επανειλημμένα με τους θαυμαστές να θέλουν να εκφράσουν την υποστήριξή τους. Φώναζαν, «Τζόνι, Τζόνι», «Αθώος, Αθώος» και «Τζόνι Ντεπ, Τζόνι Ντεπ» με μερικούς θαυμαστές του Μπεκ να τους παρακαλούν να «σωπάσουν».

Μια νίκη που άλλαξε τα πάντα

Ο Τζόνι Ντεπ μήνυσε την Άμπερ Χερντ, 36 ετών, διεκδικώντας 50 εκατομμύρια δολάρια για ένα άρθρο που έγραψε το 2018 και ισχυριζόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Εκείνη «απάντησε» με αγωγή για 100 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι ο δικηγόρος του έκανε συκοφαντικές δηλώσεις. Ο Τζόνι Ντεπ δικαιώθηκε τελικά και η πρώην σύζυγός του που θα υποβάλλει έφεση, οφείλει να του καταβάλλει 10,3 εκατομμύρια δολάρια. Η νίκη του χαιρετίστηκε από τους οπαδούς του και παρά το γεγονός ότι ο Μπεκ ήταν ο κεντρικός καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κοινό παραληρούσε κάθε φορά που ο Ντεπ ανέβαινε στη σκηνή.

Δύο στιγμές που δεκαπλασίασαν τους θαυμαστές του

Το βίντεο με το αρκουδάκι που του έδωσε φαν

Ένα από τα αγαπημένα στιγμιότυπα των θαυμαστών του, ήταν όταν σε μία συνέντευξη τύπου, κάποιος από το κοινό του πέταξε ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ο ηθοποιός προσπάθησε να του το επιστρέψει αλλά όταν κατάλαβε πως ήταν για εκείνον, χαμογέλασε στον θαυμαστή του και τον ευχαρίστησε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας από την ομάδα σεκιούριτι του ηθοποιού, πήγε να πάρει το αρκουδάκι, πιθανότατα για να «απαλλάξει» τον σταρ που το κρατούσε. Η αντίδραση του Ντεπ έγινε viral, αφού απέκρουσε «διακριτικά» το χέρι του σωματοφύλακα που πήγε να του πάρει το καινούριο δώρο του.

Ο Τζακ Σπάροου στο πλευρό των παιδιών με σοβαρές ασθένειες

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο αγαπημένος πειρατής Τζακ Σπάροου έχει επισκεφθεί τους μικρούς του φίλους στα νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται. Είναι γνωστό, πως ο Τζόνι Ντεπ μετά τα γυρίσματα του «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», δεν έβγαζε τη στολή του Τζακ Σπάροου, προκαλώντας την περιέργεια της παραγωγής, που τον ρωτούσαν που πάει κι εκείνος δεν απαντούσε. Φορώντας τη στολή και το μέικ απ, το περπάτημα και τον χαρακτηριστικό τρόπο που μιλά, ο Τζόνι Ντεπ επισκεπτόταν την παιδική ογκολογική πτέρυγα του νοσοκομείου Lady Cilento Children’s Hospital στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, για να προσφέρει λίγες στιγμές χαράς στους μικρούς ασθενείς.

Μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Στίβεν Γκράχαμ, (που αποτελεί το sidekick «Scrum» δίδυμό του), ο Ντεπ πήρε μέρος σε μία έκπληξη που διοργάνωσε το «Juice TV» σε ένα μικρό κορίτσι που πάλευε για δεύτερη φορά τον καρκίνο στο κεφάλι. Έτσι ο «Τζακ Σπάροου» ξάφνιασε τη μικρή αλλά και τα υπόλοιπα παιδάκια της πτέρυγας, αφιερώνοντας αρκετό χρόνο για να μιλήσει μαζί τους, να τους προσφέρει στιγμές γέλιου, να βγάλει φωτογραφίες, να τους χαρίσει αυτόγραφα, αλλά και… χρυσές πειρατικές λίρες.

Όταν ο Ντεπ είδε, πως ο χαρακτήρας Τζακ Σπάροου μοιράζει χαμόγελα σε παιδιά που μάχονται με σοβαρές ασθένειες, ο Τζόνι Ντεπ φρόντισε να το επαναλάβει. Το 2017 πήγε στο νοσοκομείο παίδων BC του Καναδά. Έχοντας την όψη του Σπάροου και τραγουδώντας σαν τον Κιθ Ρίτσαρντ, πέρασε αρκετές ώρες με τα παιδιά. «Δεν ήταν ούτε μία στιγμή ο Τζόνι Ντεπ, ήταν συνεχώς ο Τζακ Σπάροου», είπε ένας υπάλληλος του νοσοκομείου.