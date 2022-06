Ναδάλ τελικός: Συγκλονίζει με τις αποκαλύψεις για το πόδι του

Συγκλονίζει ο Ράφα Ναδάλ με τις αποκαλύψεις για το πόδι του μετά από τον 14ο θρίαμβο στο Roland Garros. Ο Ισπανός τενίστας που μετά από την πρόκριση στον τελικό είχε δηλώσει πως θα άλλαζε τον τίτλο με ένα νέο πόδι μετά από τον τελικό μίλησε για όσα πέρασε στην διάρκεια του τουρνουά. «Έπαιζα χωρίς να αισθάνομαι το πόδι μου.Το πόδι κοιμόταν, γι’ αυτό κατάφερα να παίξω στο τουρνουά. Έκανα συνεχώς ενέσεις», είπε αρχικά στο Eurosport.

King of Clay x 14 👑 @RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title #RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

Ο Ράφα Ναδάλ που πάσχει από το σύνδρομο Muller-Weiss μίλησε και για την χειρότερη στιγμή του στο τουρνουά: «Η χειρότερη στιγμή μου ήταν μετά τον 2ο γύρο με τον Μουτέ, δεν μπορούσα ούτε να περπατήσω από τον πόνο. Έπρεπε να κάνω αναισθησία στο πόδι για να μπορέσω να συνεχίσω και ευχαριστώ τον γιατρό μου γι’ αυτό». Το χρόνιο πρόβλημα, γνωστό ως σύνδρομο Muller-Weiss, είναι η δυσπλασία του ταρσικού σκαφοειδούς, μια παραμόρφωση ενός από τα οστά που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του ποδιού, απαραίτητη για την κινητικότητά του.

"That's why I was able to play." 💬💉

In a Eurosport exclusive, Rafa Nadal has revealed that medical injections meant he played the French Open final with no feeling in his foot!#RolandGarros | @RafaelNadal

