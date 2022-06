Ναδάλ – τελικός Ρολάντ Γκαρός: Στον θρόνο του ξανά ο Ισπανός

Ο Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε τον Κάσπερ Ρουντ στον τελικό του Roland Garros με 3-0 σετ και πανηγύρισε την 14η κατάκτηση του συγκεκριμένου τουρνουά τένις. Ο αριστερόχειρας Ισπανός, μετά από «διάλειμμα» ενός έτους επέστρεψε στους τίτλους στο Παρίσι, επικρατώντας με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-0) του «πρωτάρη» σε Major τελικό, Κάσπερ Ρουντ μετά από 2 ώρες και και 18 λεπτά, πλέον, μετρά 14 τρόπαια στο τουρνουά της «Πόλης του Φωτός», όσα δεν έχει κανένας άλλος στα χρονικά, ενώ ξέφυγε με +2 Grand Slam από τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, πανηγυρίζοντας το 22ο στην τεράστια καριέρα του!

Η πρώτη μονομαχία των δύο αθλητών εξελίχθηκε σε θρίαμβο του «Βασιλιά» της χωμάτινης επιφάνειας. Τι κι αν προερχόταν από 14 ώρες και 46 λεπτά στους τρεις τελευταίους του αγώνες στη διοργάνωση (Αλιασίμ, Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ), ο απίστευτος Ναδάλ με μία ακόμη μαγική επίδειξη απέδειξε ότι παραμένει ανίκητος στο αγαπημένο του Roland Garros (εξαίρεση η περυσινή του ήττα στον ημιτελικό από τον Τζόκοβιτς) και μετά τη σημερινή του επιτυχία επέκτεινε το αήττητο ρεκόρ του σε τελικό της γαλλικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ξεπέρασε το συμπατριώτη του, Αντρές Γκιμένο, όντας πια ο γηραιότερος πρωταθλητής στο απλό του φημισμένου Grand Slam. Ο Γκιμένο ήταν 34 ετών και 10 μηνών όταν είχε κατακτήσει τον τίτλο το 1972, με τον Ναδάλ το 2020 να ήταν 34 ετών και 4 μηνών όταν είχε πανηγυρίσει ξανά στην «Πόλη του Φωτός».

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022