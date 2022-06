Πλατεία Τραφάλγκαρ Λονδίνο: Εκκένωση λόγω ύποπτου πακέτου

Η πλατεία Τραφάλγκαρ στη Βρετανία, εκκενώθηκε σήμερα το πρωί. Η αστυνομική ταινία φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες χρηστών των Social Media, τα οποία μοιράστηκαν από την περιοχή του Λονδίνου, με τους αστυνομικούς να ανακατευθύνουν τα αυτοκίνητα και τον κόσμο. Ο δρόμος έκλεισε και οι πεζοί κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Κάποιοι υποστήριξαν ότι εκκενώθηκε και ένα ξενοδοχείο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με πηγές της Mirror, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Η τουρίστρια Sarah Churchill, η οποία βρισκόταν στην πλατεία Trafalgar εκείνη τη στιγμή, μαζί με τον 11χρονο γιο της Noah, δήλωσε στη Mirror: «Ήμουν στην πλατεία όταν εξερράγη η βόμβα». Η ίδια είπε: «Υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί, ήμασταν έτοιμοι να περπατήσουμε στην πλατεία, όταν φτάσαμε στη γωνία είδαμε ότι ήταν αποκλεισμένη. Μιλούσαμε σε έναν αστυνομικό όταν η βόμβα εξερράγη».

BREAKING Trafalgar Square evacuated as public told to leave and 'loud bang heard' https://t.co/YTPbgIWlpB pic.twitter.com/3mtcARY3Jm

Κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν πώς βρέθηκε ένα ύποπτο πακέτο, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία παρευρίσκεται επίσης στο σημείο. Τα πληρώματα ασθενοφόρων είναι ενήμερα για το περιστατικό αλλά δεν έχουν κληθεί.

Η αστυνομία του Ουεστμίνστερ στο Twitter ανέφερε: «Αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πλατεία Τραφάλγκαρ όπου έχουν εκκενώσει το σημείο. Παρακαλείστε να μην ταξιδέψετε στην περιοχή».

Just been evacuated from our hotel in Trafalgar Square due to there being a suspicious car unattended outside #London pic.twitter.com/YFQa1Mh3tn

— Caitlin (@ktgreenan) June 4, 2022