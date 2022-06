Μπενζεμά – Βαλμπουένα σκάνδαλο: Απέσυρε την έφεση ο Γάλλος

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, απέσυρε την έφεσή του κατά της ποινής φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Η ποινή αυτή είχε οριστεί για συνέργεια στην προσπάθεια εκβιασμού του πρώην συμπαίκτη του στη Γαλλία και νυν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, με σεξουαλικό βίντεο, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του το Σάββατο.

Ο Μπενζεμά καταδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2021 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 75.000 ευρώ για την απόπειρα εκβιασμού του 2015 που συγκλόνισε το ποδόσφαιρο και τον εξόρισε από την εθνική ομάδα της Γαλλίας για πεντέμισι χρόνια, όπως μεταδίδει το France24. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης απέσυρε τελικά την έφεσή του, δήλωσε ο δικηγόρος του Hugues Vigier στο AFP, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της ιστοσελίδας Actu78. Το εφετείο των Βερσαλλιών θα κοινοποιήσει στους διαδίκους την απόφαση ανάκλησης την Τρίτη.

Ο Vigier είχε δηλώσει προηγουμένως στη γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Equipe ότι ο Μπενζεμά το έκανε επειδή «εξαντλήθηκε» από τη διαδικασία. «Αυτή η απόσυρση επικυρώνει μια απόφαση καταδίκης και προφανώς ενοχής. Πρόκειται για μια δικαστική αλήθεια. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα», δήλωσε. Η απόσυρση της έφεσης καθιστά οριστική την απόφαση του Νοεμβρίου σε βάρος του.

Ο Μπενζεμά ήταν ένα από τα πέντε άτομα που δικάστηκαν για την τελικά ανεπιτυχή προσπάθεια εκβιασμού του Βαλμπουενά με ένα σεξουαλικό βίντεο που είχε κλαπεί από το τηλέφωνό του. Δεν κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από την απόπειρα εκβιασμού, αλλά ότι συνωμότησε με τους ύποπτους εκβιαστές ασκώντας πίεση στον Βαλμπουενά να τους πληρώσει.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε οριστεί να ασκήσει έφεση στις 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου στο δικαστήριο των Βερσαλλιών, έξω από το Παρίσι. Ο πρώην δικηγόρος του, Antoine Vey, είχε δηλώσει ότι ο Μπενζεμά θα δώσει εξηγήσεις αυτοπροσώπως στη δίκη της έφεσης. Στην απόφασή του τον Νοέμβριο, το ποινικό δικαστήριο των Βερσαλλιών έκρινε ότι ο Μπενζεμά «ενέπλεξε τον εαυτό του προσωπικά, με τεχνάσματα και ψέματα, για να πείσει τον συμπαίκτη του να υποκύψει στον εκβιασμό».

Πρόσθεσε ότι δεν είχε δείξει «καμία ευγένεια προς τον Valbuena», όπως είχε ισχυριστεί, αλλά «ακριβώς το αντίθετο» και μάλιστα είχε εμφανιστεί να απολαμβάνει τη δυσχερή θέση του συμπαίκτη του. Ο Μπενζεμά, ο οποίος πάντα υποστήριζε την αθωότητά του, έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να γυρίσει σελίδα στην υπόθεση το συντομότερο δυνατό.

The Versailles court gave Benzema a one-year suspended jail sentence and a fine of 75,000 euros ($80,000) in last year's trial, convicting him of involvement in an attempt to blackmail France teammate Mathieu Valbuena in 2015.https://t.co/6AQ3PqmOhL

— Express Sports (@IExpressSports) June 4, 2022