Σάρα Τζέσικα Πάρκερ – Κιμ Κατράλ: Η πρώτη τοποθέτηση για την κόντρα

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η κόντρα της Kim Cattrall με τη Sarah Jessica Parker, ανήκει πια στις κλασικές. Βέβαια η Kim Cattrall και της Sarah Jessica Parker, είχαμε ακούσει μόνο τη μία πλευρά, αυτή της Kim. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η Sarah Jessica δεν φέρθηκε σωστά στη διάρκεια της συνεργασίας τους και έτσι εκείνη έφυγε από την τετράδα του Sex And The City. Για την ακρίβεια είχε επικρίνει δημόσια τη συνάδελφό της, κατηγορώντας της για σκληρή συμπεριφορά στη διάρκεια της σειράς. Είχε πει μάλιστα πως δεν υπήρξαν ποτέ πραγματικές φίλες. «Θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενική», είχε σχολιάσει τότε.

Πριν λίγες ώρες, όμως, η Sarah Jessica Parker, τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα. Μπορεί να μην έδωσε κάποια ξεκάθαρη εξήγηση για τη σχέση με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, αλλά ήταν η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με την τηλεοπτική Carrie Bradshaw, το θέμα ίσως ξεκίνησε το 2017 όταν η τρίτη ταινία του Sex And The City ήταν υπό συζήτηση. Ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των απαιτήσεων της Kim Cattrall από την Warner Bros., του studio που θα αναλάμβανε την παραγωγή και τη διανομή της.

«Ήμασταν (εννοεί εκείνη, την Kristin Davis και τη Cynthia Nixon) απογοητευμένες; Σίγουρα, αλλά έγινε», είπε σε podcast του Hollywood Reporter

«Υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το πώς ένιωθε για τη σειρά. Ήταν πολύ επώδυνο. Δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας άλλος έτσι για εμένα. Έχω περάσει πολλά χρόνια δουλεύοντας σκληρά για να είμαι πάντα αξιοπρεπής με όλους στο πλατό, να φροντίζω τους ανθρώπους, να είμαι υπεύθυνη απέναντι τόσο στους εργοδότες μου όσο και στους ανθρώπους που νιώθω ότι είμαι είμαι υπεύθυνη ως παραγωγός».

Όσο για την spin off σειρά, που αποτελεί συνέχεια του Sex and The City, το And Just Like That… η Sarah Jessica Parker, είπε για την απουσία της Kim: «Δεν την καλέσαμε διότι αυτή ήταν η επιθυμία της. Κατέστησε σαφές ότι ήταν κάτι που δεν ήθελε και δεν αισθανόταν άνετα με εμάς. Και έτσι δεν μας πέρασε από το μυαλό. Ξέραμε τι ήθελε να κάνει ο Neil Patrick King (δημιουργός της σειράς) και νομίζω χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα».

Τέλος, η ηθοποιός ζήτησε από όλους να μην αναφέρονται στο ζήτημα ως «καυγά», διότι δεν είναι κάτι τέτοιο. «Δεν υπήρξε καμία δημόσια διαφωνία ή συνομιλίες ή ισχυρισμοί από εμένα ή οποιονδήποτε για λογαριασμό μου. Δεν θα το έκανα. Δεν είναι ο τρόπος που θα το έκανα. Εύχομαι, λοιπόν, να σταματήσουν να το αποκαλούν καυγά επειδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Μιλά μόνο ένα άτομο».