Ατύχημα με κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που συγκρούεται σε προκυμαία

Άφωνοι έμειναν όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι Φάλμαουθ της Τζαμάικα, όταν είδαν ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου να πέφτει πάνω στην προκυμαία. Επιβάτες ούρλιαζαν κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης του Harmony of the Seas, ενώ ακούγονταν να τρίζουν τα μέταλλα του εκτεταμένου τμήματος της προβλήτας, την ώρα που λύγιζαν κάτω από την πλώρη του.

Το μήκους 362 μ. κρουαζιερόπλοιο, μια πλωτή πολιτεία μακρύτερη κι από τον Πύργο του Άιφελ, είχε αποπλεύσει από το Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα για επταήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική, όταν στις 26 Μαϊου έπεσε πάνω στον ντόκο στη Τζαμάικα. Η ναυπήγησή του κόστισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο λίρες στη Royal Carribean και το κρουαζιερόπλοιο – μαμούθ διαθέτει μεταξύ άλλων 23 πισίνες, θέατρο 1.400 θέσεων και πάνω από 2.700 κουκέτες για τη φιλοξενία σχεδόν 5.500 επιβατών.

Video of Royal Caribbean’s Harmony of the Seas crashing into the dock in Falmouth, Jamaica this morning. pic.twitter.com/cbFULNPe2w — Ben Bearup (@TheAviationBeat) May 27, 2022

Η απάντηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Ντόπιοι που είδαν με τα μάτια τους την πρόσκρουση στην προκυμαία σχολίασαν με χιούμορ: «Έπρεπε να το πάρει αλλιώς ο καπετάνιος. Δεν τράβηξε χειρόφρενο». Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Το πιθανότερο είναι ότι το κρουαζιερόπλοιο έπεσε πάνω σε καρχαρία που το έβγαλε από την πορεία του». Εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας σχολίασε: «Κατά την άφιξη στο λιμάνι του Φάλμαουθτ της Τζαμάικα, το Harmony of the Seas ακούμπησε ένα εκτεταμένο τμήμα της προκυμαίας. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος και μόνον μικρές ζημιές υπέστη η πλώρη του κρουαζιερόπλοιου. Το ταξίδι συνεχίζεται κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί».

Από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού της Τζαμάικα δήλωσε ότι η προβλήμα του λιμανιού θα χρειαστεί κάποιες επισκευές, ενώ το λιμεναρχείο διέταξε έρευνα για το συμβάν. H ναυπήγηση του Harmony of the Seas ολοκληρώθηκε το 2016 και εντάχθηκε στο στόλο της Royal Carribean. Το κρουαζιερόπλοιο διαθέτει μεταξύ άλλων τρεις νεροτσουλήθρες, ειδικές εγκαταστάσεις για την προσομοίωση surfing και είναι χωρισμένο σε επτά «γειτονιές». H Royal Carribean απέκτησε πρόσφατα και το μεγαλύτερο όσον αφορά στο τονάζ κρουαζιερόπλοιο του πλανήτη, το Wonder of the Seas, που έχει και αυτό μήκος 362 μέτρων και μπορεί να μεταφέρει σχεδόν 7.000 επιβάτες.