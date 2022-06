Αρουραίοι διασώστες: Ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ

Αρουραίοι με μικροσκοπικά σακίδια εκπαιδεύονται προκειμένου να εντοπίζουν επιζώντες σεισμών κάτω από τα συντρίμμια. Σε αυτό το καινοτόμο πρότζεκτ εργάζεται η ερευνήτρια Δρ. Ντίνα Κεν από τη Γλασκώβη. Σύμφωνα με το Newsweek, μέχρι στιγμής επτά αρουραίοι έχουν εκπαιδευτεί. Προς το παρόν, χρησιμοποιούνται σακίδια πλάτης που περιέχουν μικρόφωνο και οι επιστήμονες στέλνουν τα τρωκτικά σε ψεύτικα συντρίμμια. Στη συνέχεια, θα κατασκευαστούν ειδικά σακίδια που περιέχουν μικρόφωνα και εξοπλισμό βίντεο, καθώς και συσκευές εντοπισμού τοποθεσίας, για να επιτρέψουν στις ομάδες διάσωσης να επικοινωνούν με τους επιζώντες σε πραγματικούς σεισμούς.

Η Κεν βρίσκεται στο Morogoro της Τανζανίας, εδώ και ένα χρόνο, και συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό APOPO για το έργο που ονομάζεται Hero Rats. Η Κεν εντυπωσιάστηκε από το πόσο γρήγορα μπορούν να μάθουν και να εκπαιδευτούν οι αρουραίοι και χαρακτήρισε λανθασμένη την αντίληψη ότι είναι επικίνδυνοι για την υγεία. Τους περιέγραψε ως «κοινωνικά» πλάσματα και πιστεύει ότι η δουλειά που γίνεται θα σώσει ζωές.

«Οι αρουραίοι θα μπορούσαν να μπουν σε μικρούς χώρους για να φτάσουν σε θύματα θαμμένα στα ερείπια. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα σε πραγματική κατάσταση, έχουμε μια εικονική τοποθεσία συντριμμιών. Όταν πάρουμε τα νέα σακίδια θα μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε πού είναι ο αρουραίος μέσα στα συντρίμμια. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στα θύματα μέσω του αρουραίου», αναφέρει.

APOPO is training HeroRATs for Search & Rescue. The rats have a great sense of smell, and can move through small spaces to search for survivors. The basic behavioral sequence is: search for victim, pull ball to communicate victim has been found, then return to trainer for reward.

Όπως λέει, οι αρουραίου «είναι τόσο ευκίνητοι, είναι τόσο καλοί στο να κινούνται μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι ιδανικοί για έρευνα και διάσωση». Οι σκύλοι έχουν χρησιμοποιηθεί για παρόμοιους σκοπούς, αλλά οι αρουραίοι φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα λόγω του μικρού μεγέθους και της ευελιξίας τους. «Ελπίζουμε ότι θα σώσουν ζωές, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά ελπιδοφόρα», τονίζει η Κεν, η οποία ανέφερε ότι συνεργάζονται με μια ομάδα έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία.

APOPO's Innovation Team are developing new avenues for our HeroRATs to save lives & our environment with their nose, including detecting illegally trafficked wildlife and trapped victims for Search & Rescue.

