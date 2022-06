Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Η Μόνικα Λεβίνσκι σχολιάζει το «μισογυνιστικό τσίρκο»

Η Μόνικα Λεβίνσκι αναλύει την περίπτωση Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ μετά την πολύκροτη δίκη και παραδέχεται «Είμαστε όλοι ένοχοι». Η Λεβίνσκι είναι αρθρογράφος γνώμης στο Varity Fair, και χθες, πριν ανακοινωθεί η απόφαση της δίκης, σχολίασε την περίπτωση της δικαστικής διαμάχης, που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης σε live μετάδοση. Κάνει λόγο για μία ένοχη γοητεία, με την οποία όλοι παρακολούθησαν την προσωπική ιστορία του ζευγαριού να δημοσιοποιείται. «Όπως κάνουμε όλοι στις μέρες μας, παρακολουθούμε ή διαβάζουμε ή χαζεύουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα προσωπικά αλλά δημόσια τελικά θεάματα, φοβούμενοι ότι η καθαρή μνησικακία και η χυδαιότητα μπορεί να αφήσουν ένα είδος εικονικής δυσωδίας — ή, στην περίπτωσή μου, ένα ανησυχητικό θέμα, ότι η παρατεταμένη προβολή μπορεί να προκαλεί. (Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάω; Google: 1998.)» λέει παραπέμποντας στην δική της περίπτωση.

Η Λεβίνσκι ήταν 22 ετών, ασκούμενη στον Λευκό Οίκο όταν έκανε σχέση με τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Το διαβόητο φόρεμα της με το σπέρμα του προέδρου προκάλεσε παγκόσμιο σκάνδαλο και μία Χίλαρι Κλίντον, ως απαντημένη σύζυγος να στηρίζει τον τότε πρόεδρο, που αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη. Μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου, η Λεβίνσκι κυνηγήθηκε, δαιμονοποιήθηκε και διασύρθηκε από τα Μέσα Ενημέρωσης. Στο άρθρο της, η Λεβίνσκι συζητά για τα μισογυνιστικά meme και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη Χερντ, που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης των επτά εβδομάδων. «Δεν με εξέπληξε που τα meme για την Άμπερ Χερντ ήταν πολύ περισσότερα από αυτά του Τζόνι Ντεπ», ανέφερε. «Δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι ο σκληρός και επιθετικός λόγος στόχευε κυρίως στη γυναίκα».

Η Μόνικα Λεβίνσκι πιστεύει ότι η ανταπόκριση στην υπόθεση έχει προκαλέσει «παράπλευρη πολιτιστική ζημιά». Η εμμονή του κοινού με το «νομικό θέαμα» της υπόθεσης δεν επηρέασε μόνο τους εμπλεκόμενους, είπε η Μόνικα Λεβίνσκι, αλλά τους πάντες. «Θα ήταν αρκετά λυπηρό αν επηρέαζε απλώς την προσωπική ζωή του Ντεπ, της Χερντ και των αγαπημένων τους. Θα ήταν αρκετά λυπηρό ακόμα κι αν σκεφτόμασταν πώς επηρέασε τους επιζώντες της ενδοοικογενειακής βίας ή αυτούς που αναζήτησαν δύναμη στο κίνημα #MeToo.

»Ωστόσο, είναι οι μεγαλύτερες συνέπειες για την κουλτούρα μας που με απασχολούν περισσότερο: οι τρόποι με τους οποίους ανάβουμε τις φλόγες του μισογυνισμού και σε άλλη κλίμακα, το τσίρκο των διασημοτήτων», συνέχισε. «(Το πρόβλημα) δεν είναι μόνο τα δύο άτομα και το πώς νιώθετε γι’ αυτά ή η όλη κατάσταση. Είναι η παράπλευρη πολιτιστική ζημιά» σχολίασε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η κοινωνία είναι «βουτηγμένη στη βρωμιά και την επιθετικότητα της μάχης των social media» και ότι η υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης Ντεπ κατά Χερντ ήταν ένα παράδειγμα «της διαρκώς διευρυμένης, διαρκώς απαιτητικής αναζήτησης για χαιρεκακία και γαργαλιστικό θέαμα».

"The ways we have contemptuously co-opted the trial for our own purposes are a sign of how many of us, the social-media-mongrelized, have continued to devalue our dignity and humanity." @MonicaLewinsky https://t.co/EGsJXmei7v

