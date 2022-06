Άμπερ Χερντ αποζημίωση: Αδύνατον να πληρώσει τον Τζόνι Ντεπ

«Δεν θα μπορέσει να πληρώσει το ποσό της αποζημίωσης» η Άμπερ Χερντ, όπως αποκαλύπτει η δικηγόρος της, Elaine Bredehoft μετά την δίκη την οποία έχασε απέναντι στον Τζόνι Ντεπ. Το δικαστήριο του Φέρφαξ στην Βιρτζίνια επιδίκασε στον σταρ του Χόλιγουντ αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η δικαστής Πένεϊ Αζκαράτε ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η πολιτειακή νομοθεσία περιορίζει τις αποζημιώσεις «τιμωρητικής» φύσεως στα 350.000 δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ντεπ δικαιούται το ποσό των 10,35 εκατομμυρίων δολαρίων Η δικηγόρος μίλησε στην εκπομπή «Today Show» και ανέφερε πως η πελάτισσά της αδυνατεί να δώσει τόσα εκατομμύρια δολάρια.

Amber Heard hugs her lawyer Elaine Bredehoft after the jury ruled that she defamed ex-husband Johnny Depp while announcing split verdicts at the Fairfax County Circuit Courthouse. More photos from the trial: https://t.co/MfCFO0FfFh 📷 @evelynpix pic.twitter.com/NIGwn7duUr

