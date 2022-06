Νίκη Τζόνι Ντεπ: Κέρδισε τη δίκη με την Άμπερ Χερντ

Τίτλοι τέλους στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ. Ο Τζόνι Ντεπ κέρδισε την υπόθεσή του για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου Άμπερ Χερντ, την οποία μήνυσε για τους ισχυρισμούς της για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Το δικαστήριο βρήκε ότι η Χερντ δυσφήμησε τον πρώην σύζυγό της στο άρθρο της στη Washington Post του 2018. Ο επικεφαλής της κριτικής επιτροπής απάντησε «ναι» σε όλες τις ερωτήσεις του εντύπου, ότι δηλαδή το άρθρο της Χερντ ήταν ψευδές και πως είχε στόχο να τον δυσφημίσει. Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το αν η Άμπερ Χερντ το έκανε με «δόλο και κακία», οι ένορκοι βρήκαν ότι ενήργησε με «πραγματική κακία».

Η επταμελής κριτική επιτροπή, η οποία ξεκίνησε τις συζητήσεις την Παρασκευή, αλλά έκανε ένα διάλειμμα το Σαββατοκύριακο, είχε επιφορτιστεί να καθορίσει αν η Χερντ δυσφήμησε τον Ντεπ και αν εκείνος της έκανε το ίδιο. Σημειώνεται πως οι New York Times ανέφεραν από νωρίς πως το δικαστήριο πήρε την απόφασή του και κατέληξε σε ετυμηγορία, στηριζόμενοι σε δηλώσεις από δικαστικό αξιωματούχο. Η δίκη των έξι εβδομάδων στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Fairfax μετατράπηκε σε μια διαμάχη μεταξύ των δύο σταρ του Χόλιγουντ για το τι συνέβη στη σχέση και τον γάμο τους, ο οποίος διαλύθηκε το 2016. Τόσο η Χερντ όσο και ο Ντεπ κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

#BREAKING: The verdict is in! The jury has ruled that #JohnnyDepp has proven all elements of defamation in his case against #AmberHeard and awarded him $15MIL.

Heard did win one claim in her case and was awarded $2MIL. Was justice served? pic.twitter.com/plb4Qt8Yom

— Court TV (@CourtTV) June 1, 2022