Δίκη Ντεπ – Χερντ: Σάλος με το νέο βίντεο της ηθοποιού

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ συνεχίζει να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, καθώς σήμερα φτάνει στο τέλος της, με τους ενόρκους να δίνουν την τελική ετυμηγορία. Οι θαυμαστές του ηθοποιού σε κάθε πλάνο της δίκης προσπαθούν να εντοπίσουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της υπόθεσης και κυρίως τη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, ότι η ηθοποιός του «Aquaman» κρατούσε αρκετές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων την Παρασκευή, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς γράφει.

Ένα βίντεο όμως που έγινε σύντομα viral στο Twitter, φαίνεται να δείχνει τη σταρ να προσποιείται ότι σημειώνει κάποια πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έγραφε τίποτα. Χαρακτηριστική είναι η λεζάντα που έγραψε ο χρήστης στο κλιπ:«Η Amber έγραψε όλα όσα της έκανε ο Τζόνι. Μετάφραση=Τίποτα». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με τις δύο νομικές ομάδες να παρουσιάζουν τα τελικά τους επιχειρήματα. H επιτροπή, η οποία αποτελείται από 7 ενόρκους και δύο αναπληρωματικούς εξέτασε τις ετυμηγορίες, προκειμένου να ανακοινώσει την ετυμηγορία. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, οπότε θα συνεδριάσουν ξανά σήμερα.

Amber writing down all the things Johnny did to her

Translation = nothing #JohnnyDeppVsAmberHeard #JusticeForJohnny #verdictwatch #AmberHeard #jonnydepp #OpEd #DeppVsHeard #DeppVHeardTrial #DeppHeardTrial pic.twitter.com/dCfuM8LoRJ

— SAS 🏴‍☠️ (@Shaniente12) May 28, 2022