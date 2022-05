Ελλάδα – Τουρκία: Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα

Νέες προκλητικές δηλώσεις και απειλές εκτόξευσε η Άγκυρα σε βάρος της Ελλάδας. «Η Ελλάδα παραβίασε το στάτους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καλώντας την χώρα μας να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά, «αλλιώς θα αρχίσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους». «Υπάρχει όρος και στις δυο συνθήκες για αποστρατιωτικοποίηση. Η Ελλάδα από το 1960 τα στρατιωτικοποιεί. Τα νησιά πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν. Αν δεν υποχωρήσει η Ελλάδα θα ανοίξουμε προς συζήτηση το θεμα κυριαρχίας τους», τόνισε, ανακοινώνοντας ότι η Άγκυρα έχει στείλει δύο επιστολές στον ΟΗΕ, με τις οποίες καταγγέλλει την Αθήνα για παραβίαση των συνθηκών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τουρκία βάζει τέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, κάτι για το οποίο στέλνει επιστολή, κάνοντας λόγο για εχθρικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπάθειες διαλόγου.

Μάλιστα, ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι νιώθουν ότι δεν μπορούν να ευχαριστήσουν το κοινό τους αν δεν κάνουν επιθετικές παρατηρήσεις κατά της Τουρκίας, τουλάχιστον 5-10 φορές την ημέρα.

Greece violated status of eastern Aegean islands, Turkish foreign minister says, calling on Athens to demilitarize islands 'otherwise, sovereignty debate will begin'

