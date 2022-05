Όνομα Τουρκίας: Γιατί ζητά αλλαγή στην ορθογραφία της

Την επίσημη αλλαγή στην ορθογραφία του ονόματός της ζητά και επίσημα η Τουρκία, όπως δήλωσε ο Μεβλούτ Τσβούσογλου. Η Τουρκία ζητεί επισήμως από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς να αλλάξει την ορθογραφία του ονόματός της από Turkey σε Türkiye, δήλωσε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Άγκυρα θα στείλει σήμερα επίσημη επιστολή σε όλα τα σχετικά διεθνή μέρη και αναμένει την επίσημη αλλαγή του ονόματός της επισήμως μετά την τρέχουσα εβδομάδα, δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Ο ΟΗΕ είναι «έτοιμος» για την αλλαγή και η Άγκυρα έχει προωθήσει την αλλαγή σε Türkiye από την αγγλική ονομασία Turkey στο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς αλληλογραφίας της, περιλαμβανομένης της κάλυψης των εξωτερικών ειδήσεων, πρόσθεσε ο τούρκος υπουργός.

Seems the Turkish government is dead serious on changing the country's name from Turkey to Turkiye.

My question is: why?

Turkey to register its new name Türkiye to UN in coming weeks.https://t.co/qKwBPMY8yZ

— Güldenay Sonumut (@Guldenay007) May 31, 2022