Απαγωγή υπουργού Άμυνας ΝΑΤΟ: Η πρόταση Ρώσου βουλευτή

Εξέχων Ρώσος βουλευτής πρότεινε την απαγωγή κάποιου υπουργού Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και τη μεταφορά του στη Μόσχα για ανάκριση. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό κρατικό κανάλι Rossiya-1, ο Όλεγκ Μορόζοφ είπε ότι, στην «φανταστική ιστορία» που επεξεργάζεται, βλέπει έναν υπουργό του ΝΑΤΟ να μεταφέρεται στη Ρωσία και να ανακρίνεται για τις εντολές που έχει δώσει η Δύση στο Κίεβο.

Ο βουλευτής, που εξελέγη για πρώτη φορά στο ρωσικό κοινοβούλιο το 1993 και είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος του Βλαντίμιρ Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία», συνέχισε λέγοντας ότι η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση αποτελεί άμεση απειλή για τη Ρωσία και μπορεί να οδηγήσει τη Μόσχα να αναθεωρήσει τους στρατιωτικούς της στόχους.

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they're heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it's not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 31, 2022

«Όνειρο» του Ρώσου βουλευτή η απαγωγή ενός υπουργού Άμυνας του ΝΑΤΟ

Μιλώντας στην Όλγα Σκαμπίεβα, υπέρμαχο του Κρεμλίνου δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής «60 Λεπτά» αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Μορόζοφ περιέγραψε το «όνειρό του». «Ξέρετε, ίσως είναι μια φανταστική ιστορία που “ζυμώνω” στο μυαλό μου, ότι στο εγγύς μέλλον, σε κάποια φάση, ένας υπουργός Άμυνας κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ θα φύγει με το τρένο για το Κίεβο για να συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Όμως δεν θα έφτανε ποτέ εκεί, αλλά θα ξυπνούσε κάπου στη Μόσχα…», ανέφερε ο Ρώσος βουλευτής.

«Δηλαδή να τους απαγάγουμε;» ρώτησε γελώντας η τηλεπαρουσιάστρια, με τον Μορόζοφ να απαντά: «Ναι. Και μετά θα ξεκαθαρίσουμε ποιος έδωσε ποια εντολή και για τι, ποιος ακριβώς είναι υπεύθυνος για κάθε τι. Δεν είναι τόσο μυθική εικόνα… Υπάρχουν νέοι κανόνες στον κόσμο τώρα. Ας σκεφτούν όλοι αυτοί οι υπουργοί Άμυνας που συγκεντρώνονται στο Κίεβο πώς θα ήταν να ξυπνήσουν στη Μόσχα».

State Duma deputy from United Russia, head of the Russian Committee on Control Oleg Morozov proposed to arrange the kidnapping of one of the NATO defense ministers on the way to Ukraine and bring him to Moscow for interrogation. 🤦‍♀️👆 https://t.co/XxzIMVsQk0 — Voor de Post (@VoordePost) May 31, 2022

Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι στο Κίεβο προς αλληλεγγύη στην Ουκρανία

Υπενθυμίζεται πως αρκετοί πολιτικοί της Δύσης επισκέφθηκαν το Κίεβο για να δείξουν αλληλεγγύη στην Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ο οποίος ταξίδεψε εκεί τον Απρίλιο με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει τον πόλεμο των 97 ημερών ως μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» για τον αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας και για να σταματήσει αυτό που θεωρεί ως δίωξη των ρωσόφωνων από Ουκρανούς υπερεθνικιστές. Κατηγορεί επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία για να απειλήσουν τη Ρωσία μέσω της επέκτασης του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί υποστηρικτές της λένε ότι η Ρωσία διεξάγει έναν απρόκλητο πόλεμο ενάντια σε ένα κυρίαρχο κράτος που αγωνίζεται για την ύπαρξή του. Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τη Δύση ότι η προμήθεια προηγμένων όπλων στην Ουκρανία κινδυνεύει να κλιμακώσει τον πόλεμο. Η Ουκρανία ζήτησε από τη Δύση να στείλει περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.