Βαγιαδολίδ: Το «φαινόμενο» τα δίνει όλα στα αποδυτήρια

Η Βαγιαδολίδ επιστρέφει στη LaLiga ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της και ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, Ρονάλντο, πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες στα αποδυτήρια τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Συγκεκριμένα, μετά το 3-0 επί της Ουέσκα για την τελευταία αγωνιστική της LaLiga 2, η Βαγιαδολίδ εξασφάλισε την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία και το πάρτι ξεκίνησε με το «Φαινόμενο» να μπαίνει στα αποδυτήρια και να πανηγυρίζει μαζί με τους παίκτες.

Μάλιστα, ο Ρονάλντο, όπως θα δείτε και στο βίντεο παρακάτω, πανηγυρίζει αγκαλιά με τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Ρομπέρτο Χιμένεθ την επιστροφή της ομάδας στη LaLiga. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βραζιλιάνος είναι μεγαλομέτοχος της Βαγιαδολίδ από το 2018, όταν και είχε αγοράσει το 51% των μετοχών του συλλόγου έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον υπολογίζεται ότι έχει πάνω από το 80%.

Brazil legend and Real Valladolid owner Ronaldo celebrated with the team following their promotion to La Liga 🤩👏 pic.twitter.com/Ou269zwlpL

— Sky Sports (@SkySports) May 30, 2022