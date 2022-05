Nations League: Με τη Βόρεια Ιρλανδία η Εθνική

H σεζόν ολοκληρώθηκε για τους συλλόγους με τη διεξαγωγή του τελικού του Champions League. Η σκυτάλη για δύο εβδομάδες περνάει στις εθνικές ομάδες με τις πρώτες 4 αγωνιστικές του Nations League, τους τελευταίους αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Η Εθνική Ομάδα παίρνει μέρος στον 2ο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, με αντιπάλους την Βόρεια Ιρλανδία, το Κόσοβο και την Κύπρο.

Νέο ξεκίνημα με στόχο την 1η θέση στον όμιλο

Στόχος είναι η 1η θέση στον όμιλο και η άνοδος στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Γουστάβο Πογέτ στον πάγκο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21:45), στο Μπέλφαστ, τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ακολουθεί την Κυριακή (21:45) το νέο εκτός έδρας παιχνίδι με το Κόσοβο. Την επόμενη εβδομάδα η Εθνική Ομάδα δίνει 2 παιχνίδια στον Βόλο, με την Κύπρο (Πέμπτη 9 Ιουνίου, 21:45) και το Κόσοβο (Κυριακή 12 Ιουνίου, 21:45).

Η Ιταλία με την Αργεντινή στην Finalissima

Την Τετάρτη (21:45) διεξάγεται στο Wembley, η Finalissima, ο τελικός του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία και την πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής Αργεντινή.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει αύριο (21:45) και ο ημιτελικός των play off για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Σκωτία, οποίος διεξάγεται στο Hampden Park της Γλασκώβης. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που δίνει η Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή, στο Κάρντιφ, την Ουαλία, στον τελικό των play off με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Κατάρ.