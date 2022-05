Χάρκοβο Ζελένσκι: Εκτός Κιέβου πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου ο Ουκρανός

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα, Ουκρανούς στρατιώτες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων στο Χάρκοβο, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο. Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του, εκτός της περιοχής του Κιέβου, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

“Θέτετε σε κίνδυνο τις ζωές σας, για όλους εμάς και για τη χώρα μας,” αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, που επικαλείται τη δήλωση του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος απένειμε αριστεία, αλλά και δώρα στους στρατιώτες.

